Top thực phẩm nên hạn chế ăn vào bữa sáng để thận khỏe mạnh

Thận có vai trò vô cùng quan trọng trong cơ thể, thực hiện chức năng lọc bỏ chất thải từ máu, điều chỉnh lượng chất lỏng và duy trì sự cân bằng nội môi một cách liên tục suốt 24 giờ.

Mặc dù vậy, một số loại thực phẩm quen thuộc, đặc biệt khi được ăn vào buổi sáng lúc bụng đang rỗng, có thể tạo ra gánh nặng lớn cho thận, buộc cơ quan này phải tăng cường hoạt động để xử lý.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo nên hạn chế tối đa việc tiêu thụ những thực phẩm dưới đây, dù chúng thường tiện lợi và phổ biến trong chế độ ăn uống hàng ngày, nhằm bảo vệ sức khỏe thận.

Đồ chiên rán

Đồ chiên rán có hương vị rất hấp dẫn, được nhiều người yêu thích. Ví dụ, bánh rán, quẩy chiên và sữa đậu nành là món ăn sáng quen thuộc với nhiều người. Nhưng món ăn ngon này thực chất không tốt cho thận của chúng ta.

Đồ chiên rán chứa nhiều dầu, mỡ, nếu ăn lâu ngày sẽ tích tụ trong cơ thể, không những khiến bạn tăng cân mà còn dẫn đến các bệnh như cao huyết áp. Tệ hơn nữa, những loại dầu và chất béo này có thể cản trở hoạt động của thận.

Thận là cơ quan trong cơ thể chúng ta chịu trách nhiệm lọc máu và loại bỏ chất thải không mong muốn và nước dư thừa ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, dầu và mỡ trong đồ chiên rán sẽ làm gián đoạn hoạt động bình thường của thận và khiến thận không thể hoạt động một cách hiệu quả. Nếu tình trạng này kéo dài, thận sẽ không chịu nổi, thậm chí có thể gây ra bệnh suy thận.

Thực phẩm giàu protein

Các thực phẩm chứa nhiều protein như thịt đỏ có thể tạo thêm gánh nặng cho thận, vì cơ quan này phải hoạt động mạnh hơn để loại bỏ lượng lớn urê - một sản phẩm phụ từ quá trình tiêu hóa protein - ra khỏi cơ thể. Nếu tình trạng này kéo dài, thận có thể bị tổn thương dần theo thời gian.

Hơn nữa, ở những người gặp tình trạng nhiễm ceton (khi mức ceton trong máu vượt quá ngưỡng cho phép), việc tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu protein còn làm tăng bài tiết canxi qua nước tiểu, từ đó góp phần hình thành sỏi thận.

Ăn sáng quá mặn

Xôi mặn, mì tôm, bánh mì chấm xì dầu, cơm rang… đều là những món ăn quen thuộc với người Việt. Tuy nhiên, lượng muối và gia vị trong các món này thường vượt ngưỡng cho phép, khiến thận phải làm việc nhiều hơn để loại bỏ natri dư thừa.

Việc ăn mặn kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến huyết áp mà còn gây tổn thương cấu trúc của thận, làm tăng nguy cơ suy thận mạn tính.

Giảm lượng muối, nước chấm và gia vị trong bữa sáng. Ưu tiên thực phẩm tự nấu, chế biến đơn giản như luộc, hấp.

Đồ ngọt

Thực phẩm nhiều đường chứa nhiều đường và calo, tiêu thụ lâu dài có thể dẫn đến béo phì, tiểu đường và các bệnh khác, đồng thời còn có thể gây tổn thương thận. Vì thực phẩm nhiều đường có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao, thận không thể bài tiết chất thải và nước dư thừa một cách hiệu quả.

Vì vậy, chúng ta nên cố gắng tránh ăn những món ăn sáng có nhiều đường như bánh rán, bánh ngọt, nước trái cây… Nếu thích đồ ngọt, bạn có thể chọn những thực phẩm ăn sáng ít đường hoặc không đường như ngũ cốc ít đường, trái cây… Những thực phẩm này không chỉ có thể làm thỏa mãn cơn thèm ngọt của bạn mà còn có thể làm giảm tổn thương cho thận của bạn.

Thịt chế biến sẵn

Thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt nguội, pate, thịt hộp có trong các món ăn sáng như bánh mì kẹp thường chứa nhiều muối, chất bảo quản và chất phụ gia. Buổi sáng là thời điểm cơ thể mới hồi phục sau một đêm thanh lọc, nghỉ ngơi. Khi hấp thụ quá nhiều muối sẽ làm tăng áp lực lên thận, gây hại cho cơ quan này và tăng nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan như sỏi thận.

Thịt chế biến sẵn cũng thường chứa nhiều chất béo và calo, góp phần gây béo phì, yếu tố nguy cơ của bệnh thận.

Bỏ bữa sáng hoặc chỉ uống trà sữa, cà phê

Không ít người bận rộn chọn cách bỏ bữa sáng hoặc chỉ “chống đói” bằng trà sữa, cà phê đá, nước tăng lực. Tuy nhiên, việc này có thể khiến cơ thể thiếu năng lượng để duy trì hoạt động của các cơ quan, trong đó có thận.

Ngoài ra, các loại đồ uống nhiều đường, chất béo, hóa chất cũng tạo áp lực lớn lên quá trình lọc máu của thận, tăng nguy cơ sỏi thận và rối loạn chuyển hóa.

Nếu quá bận, có thể ăn nhẹ bằng sữa chua, trái cây, hoặc một lát bánh mì nguyên cám kèm sữa hạt không đường.

Đồ uống có ga

Soda và các đồ uống có ga khác như nước ngọt chứa axit phosphoric làm gián đoạn chức năng bình thường của thận, tăng nguy cơ phát triển sỏi thận và suy thận. Đồ uống có ga, đồ uống năng lượng và một số loại nước ép đóng chai chứa axit photphoric gây ra những thay đổi tiết niệu và làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc tiêu thụ thường xuyên đồ uống có đường, bao gồm cả soda có ga, nên được hạn chế để giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường type 2 và các bệnh không lây nhiễm liên quan, trong đó có bệnh thận. WHO khuyến nghị rằng lượng đường tự do (bao gồm đường từ đồ uống) không nên vượt quá 10% tổng năng lượng hàng ngày, lý tưởng là dưới 5%, để bảo vệ sức khỏe tổng thể, bao gồm chức năng thận.

Bữa ăn để qua đêm

Nhiều người thường có thói quen chuẩn bị bữa sáng từ hôm trước để sử dụng cho ngày hôm sau. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của thực phẩm khi để qua đêm đã giảm đi rất nhiều, vitamin và khoáng chất trong thức ăn sẽ bị mất đi cũng như dễ dàng sinh sôi vi khuẩn nếu không được bảo quản đúng cách.

Cùng với đó, nhiều loại thực phẩm khi để qua đêm sẽ tăng hàm lượng nitrit có khả năng gây ra các vấn đề về thận cũng như tăng nguy cơ ung thư. Hương vị và độ tươi ngon của thực phẩm sau khi để qua đêm cũng sẽ kém đi.

Bữa sáng là bữa ăn đầu tiên trong ngày, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng và kích hoạt hệ trao đổi chất. Thay vì ăn cho “no” hay ăn theo thói quen, bạn nên ăn sáng một cách khoa học cân bằng và thân thiện với thận.