Chia tay vì nghèo, chàng trai si tình mua vé số mừng ngày sinh nhật bạn gái cũ: Phút chốc đổi đời nhờ trúng số độc đắc, có nhiều tiền vẫn quyết làm công nhân

Theo thống kê, khả năng một người bị sét đánh trúng còn cao gấp 4 lần so với việc trúng số độc đắc. Xác suất để bạn trở thành tỷ phú nhờ trúng số chỉ là 1 trên 176 triệu.

Đối với nhiều người, trúng số là niềm mơ ước một đời. Tuy nhiên với con số trên, xác suất để “tiền rơi vào đầu” là cực thấp. Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng trên đời vẫn có những người may mắn trúng giải độc đắc.

Câu chuyện của chàng trai dưới đây chính là minh chứng điển hình.

Năm 2021, một người đàn ông si tình ở Thái Lan phải ngậm ngùi chia tay bạn gái vì lý do hoàn cảnh không cho phép. Sau một tháng, anh mua một tờ vé số vào ngày sinh của bạn gái cũ. Điều đáng nói là tớ vé số đã mang đến cho chàng trai thất tình giải nhất trị giá 6 triệu baht!

Đổ vỡ trong tình yêu vì quá nghèo

Người đàn ông may mắn trong câu chuyện là anh Chamlong Ruamsanthia đến từ tỉnh Prachin Buri, Thái Lan. Công việc của anh là điều hành trong một nhà máy điện tử.

Mặc dù thu nhập từ công việc không cao, song, chàng trai trẻ đã mua được nhà nhờ tích góp và vay thêm ở ngoài. Dẫu vậy, anh vẫn bị bạn gái chê nghèo và đòi chia tay.

Chamlong cho biết dù tan vỡ trong tình yêu nhưng anh vẫn phải sống tiếp. Ngày 13/12/2021, anh đạp xe ra chợ rau để mua đồ ăn. Trên đường đi, anh bất ngờ bị quầy xổ số thu hút nên đã rẽ vào để mua hai tờ vé số với 200 baht. Vì không biết chọn số nào nên anh chọn tấm vé trùng với ngày sinh nhật của bạn gái cũ.

Anh Chamlong Ruamsanthia. Ảnh: Yahoo

Ngỡ ngàng trúng số nhờ người yêu cũ

Kết quả là vào ngày xổ số ngày 16, Chamlong biết rằng mình đã trúng giải nhất và có thể nhận được số tiền thưởng là 6 triệu baht. Khi nghe tin, anh thậm chí không tin vào tai của mình.

Chamlong cho biết: "Tôi chưa bao giờ có ý định tham gia vào những trò may rủi. Tôi chỉ nhớ bạn gái cũ nên mới mua hai tờ vé số trong vô thức".

Đối với khối tài sản từ trên trời rơi xuống này, anh cho biết trước tiên sẽ trả hết khoản thế chấp 1,5 triệu baht khi mua nhà. "Số còn lại tôi sẽ tiết kiệm trước, hy vọng sẽ báo hiếu mẹ trong dịp năm mới và làm từ thiện”, anh chia sẻ.

Khi được hỏi có được số tiền lớn như vậy thì không cần đi làm thuê, Chamlong cho biết bản thân sẽ tiếp tục làm việc ở công ty ban đầu. “Tôi đã mua nhà ở đây và chưa bao giờ nghĩ đến việc chuyển đi. Tôi cũng đã làm việc ở công ty hiện tại suốt 8 năm nên sẽ không có chuyện tôi từ bỏ công việc này".

Những người trúng số độc đắc trên thế giới làm gì để tiêu hết tiền?

May mắn trúng số độc đắc, nhiều người đã dành số tiền khổng lồ để biến những ước muốn tưởng chừng quá đỗi xa vời trước kia thành sự thực.

Là 1 trong 7 người may mắn trúng số độc đắc Mega Millions 319 triệu USD, anh John Kutey đã nhận được $19.1 triệu USD sau khi bị trừ thuế. Với số tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống, anh John đã quyết định quyên góp 200.000USD để xây một công viên nước Spray Park ở Green Island, New York.

Hình minh họa. Ảnh: Yahoo

Cũng may mắn nhưng John nhưng Evelyn Adams, một phụ nữ sống ở bang New Jersey, lại không có cái kết viên mãn. Cô đã hai lần trúng số, một vào năm 1985 và một vào năm 1986, với tổng số tiền thưởng là 5,4 triệu USD. Tưởng rằng đã may là sẽ may suốt, vậy nên, người phụ nữ này đã đem phần lớn tiền thưởng nướng vào các máy đánh bạc. Giờ đây, Evelyn Adams phải sống khổ sở trong một ngôi nhà di động rẻ tiền.

Có một ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi là ước mơ của hầu hết mọi người. Bởi vậy, cặp đôi Lara và Roger Griffiths cũng đã tậu cho mình 1 căn nhà trong mơ sau khi trúng số 1,8 triệu bảng Anh (khoảng 2,1 triệu USD). Ngoài ra, họ còn mua thêm một chiếc Porsche và 2 căn nhà khác để cho thuê và đầu tư vào thị trường chứng khoản. Tuy nhiên, may mắn chẳng ở bên họ mãi khi 6 năm sau, toàn bộ gia tài của cặp đôi này đều không cánh mà bay.

Ở một diễn biến khác, cặp vợ chồng người Anh George và Beryl Keates đã dành một khoản tiền trong số 3,5 triệu bảng Anh để dành tặng các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, suốt nhiều năm sau đó, họ vẫn miệt mài mua vé số với mong muốn may mắn sẽ mỉm cười với họ thêm lần nữa.