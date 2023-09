Chiêm nghiệm của cụ già 70 tuổi: Khi về hưu, muốn sống an nhàn tránh thị phi phải ghi nhớ không làm 3 việc này

Bên cạnh những bài học đắt giá mà chúng ta phải bỏ tiền bạc và công sức mới thu về được kiến thức. Cũng có không ít những thứ chúng ta phải đánh đổi bằng thời gian mới chiêm nghiệm và rút ra được những bài học đắt giá. Minh chứng cho điều này phải nhắc tới lời nghiệm sâu sắc của cụ bà 70 tuổi về những điều tuyệt đối không nên làm để có một cuộc sống an nhàn khi về già.

Tôi về hưu năm 55 tuổi với mức lương hưu khá cao khoảng 5000 NDT (khoảng gần 17 triệu đồng). Với mức lương này, tôi có thể tự nuôi bản thân và có cuộc sống dư giả mà không cần con trai chăm sóc.

Vì muốn sống thảnh thơi an nhàn nên tôi quyết định sẽ chuyển về quê an dưỡng tuổi già. Ban đầu mọi thứ rất suôn sẻ, nhưng những rắc rối cứ lần lượt kéo tới khiến tôi vô cùng đau đầu.

Thời gian đầu tôi luôn than thân trách phận vì khiến tôi gặp phải những người không tốt, vướng phải những chuyện không may. Tuy nhiên, sau chục năm chiêm nghiệm, tôi mới nhận ra, những phiền não mà tôi gặp phải đều do chính tôi tự chuốc lấy. Theo đó, nếu bạn muốn tránh việc mua dây buộc mình, tự chuốc lấy rắc rối thì tuyệt đối không nên làm ba điều sau:

3 việc tuyệt đối không nên làm, tránh việc tự mua dây buộc mình

1.Khoe với người ngoài con mình giàu có và thành công

Vợ chồng tôi có một đứa con trai. Hiện tại con tôi đang làm ở một công ty nước ngoài với mức đãi ngộ vô cùng tốt. Tính ra con tôi lương tháng vào khoảng 25.000 NDT (khoảng 85 triệu đồng) một tháng.

Tôi luôn cảm thấy rất tự hào vì có một đứa con vừa hiếu thảo lại tài giỏi như vậy. Chính vì thế, mỗi khi có dịp gặp bạn bè người thân, tôi lại nhiệt tình kể chuyện về con trai cho mọi người.

Ban đầu, mọi người rất ngưỡng mộ và hết lời khen ngợi tôi nuôi dạy con khéo, điều này khiến tôi phổng mũi tự hào. Lúc đó tôi không ngờ được, chỉ vì hành động khoe khoang này của mình lại dẫn tới nhiều phiền phức cho gia đình tôi như vậy.

Vì biết con tôi ở thành phố lớn, có chức vị nên không ít người bạn cũ có con cháu tìm việc làm đều cố gắng liên hệ với tôi. Họ muốn thông qua tôi nhờ con trai tôi giúp đỡ. Ban đầu đúng là con tôi giúp được một hai người nhưng vì thế mà càng ngày càng có nhiều người tới nhờ vả. Đỉnh điểm những người này tới tận nơi con trai tôi làm việc để năn nỉ giúp đỡ, điều này khiến cuộc sống cũng như công việc của con tôi bị ảnh rất nhiều.

Không chỉ vậy, mối quan hệ của tôi với nhiều người bạn cũng rạn nứt vì họ cho rằng tôi thiên vị chỉ giúp một số người. Sau vụ việc đó, tôi mới nhận ra hành động sai lầm của mình. Chính việc khoe khoang con cái giàu có thành đạt khiến mọi thứ thành ra như vậy. Kể từ sau vụ đó, tôi trở nên kín tiếng hơn, bớt kể về con trai, ai nhắc tới cũng trả lời qua qua.

2. Thật thà nói ra mức lương hưu của mình

Tôi trước khi nghỉ hưu từng làm giáo viên, sau nhiều năm cống hiến thì cũng về hưu với mức lương khá tốt.

Hồi mới về quê, khi được hỏi về mức lương hưu, tôi thành thật chia sẻ với mọi người rằng lương hưu của tôi là 5000 tệ (khoảng 17 triệu đồng). Mọi người nghe xong đa phần đều rất ngưỡng mộ tôi. Bởi phần lớn những người tầm tuổi tôi ở quê đều xuất thân từ làm nông, mức bảo hiểm khi về già của họ đều ở mức trung bình.

Chính vì vậy khi nghe thấy tôi một tháng nhận 17 triệu tiền lương hưu, nhiều người hàng xóm thường xuyên sang vay tiền. Từ những khoản tiền nhỏ từ vài trăm đến vài triệu đồng. Lâu dần số tiền cho vay đã lên đến hàng chục triệu, nhưng mỗi lần đòi trả, người vay lại xin khất và nói rằng tôi lương hưu cao như vậy vài đồng bạc lẻ này có đáng gì. Thậm chí sau này tôi còn mang tiếng keo kiệt vì đòi lại tiền của chính mình.

Không chỉ vậy, phiền phức còn kéo tới khi tôi lọt vào mắt xanh của bọn lừa đảo.

Biết tôi có tiền, những người này liên tục chèo kéo, tiếp thị tôi dùng sản phẩm massage bên đó. Vì chót tin vào những lời quảng cáo, tôi đã mất trắng mấy chục triệu để mua ghế massage về nhà, không ngờ đây là đồ giả, dùng được vài ngày đã hỏng.

3. Đừng vạch áo cho người xem lưng

Hồi con dâu tôi sinh cháu thứ hai, vì con trai bận việc phải đi nước ngoài công tác nên tôi lên ở cùng tiện chăm sóc con dâu và cháu. Vì khác nếp sống cũng thói quen sinh hoạt nên tôi cùng con dâu có lời qua tiếng lại với nhau. Trong lúc nhất thời nóng giận, tôi đem chuyện này kể lể với mấy bà hàng xóm cùng khu.

Không ngờ là chỉ vài câu than thở ấy lại bị người xung quanh thêu dệt, “tam sao thất bản” thành nhiều phiên bản kinh khủng hơn sau đó lan truyền ra cả khu.

Từ đó gia đình tôi trở thành tâm điểm của sự soi mói. Người bênh vực tôi thì soi xét con dâu hư láo dám cãi mẹ chồng, người cho rằng con dâu tôi đúng thì đồn thổi tôi là bà mẹ chồng ghê gớm, xấu tính.

Khi đó vì thể diện nên tôi không nhận sai mà còn lớn tiếng với con dâu. Mối quan hệ hai mẹ con cứ vậy mà có rạn nứt.

Sau này về quê rồi tôi mới ngẫm lại, hành động của mình thật ngu ngốc. Tự nhiên lại vạch áo cho người xem lưng. Chính tôi là người đem chuyện của gia đình mình kể ra bên ngoài, khiến gia đình vướng vào thị phi. Từ đó tôi rút ra bài học đắt giá, dù gia đình mình có tốt hay xấu cũng tuyệt đối không khoe khoang với bất kỳ ai.

Ba bài học đắt giá này tôi phải đánh đổi bằng tiền bạc, thời gian thậm chí làm sứt mẻ tình cảm với nhiều người mới rút ra được. Mong rằng mọi người lưu tâm, từ đó tự nhắc nhở giúp bản thân tránh khỏi phiền phức.