Chiến dịch 'làm phẳng nội bộ' của Mark Zuckerberg: Yêu cầu quản lý cấp cao tại Meta phụ làm việc cùng cả cấp dưới hoặc bị sa thải

Meta đang yêu cầu nhiều quản lý và Giám đốc chuyển sang làm các công việc cá nhân nhiều hơn hoặc chấp nhận bị sa thải như một cách giúp tập đoàn này vận hành hiệu quả. Đây được cho là động thái “làm phẳng nội bộ”, khiến các quản lý cấp cao chia sẻ quyền lực với cấp dưới và tập trung vào các nhiệm vụ chuyên môn hơn như nghiên cứu, thiết kế, viết code… Những ai không chấp nhận yêu cầu này sẽ phải rời công ty.

Meta, công ty sở hữu Facebook và Instagram, đã sa thải 13% lực lượng lao động vào tháng 11, qua đó đánh dấu lần tinh giảm nhân sự lớn nhất lịch sử. Kể từ đó, nhân viên Meta luôn phải đối mặt với sự lo lắng tột độ về khả năng bị cắt giảm trong tương lai.

Trước đó, Giám đốc điều hành của Meta, Mark Zuckerberg, đã giải thích trong báo cáo thu nhập của công ty mới đây rằng cách vận hành nội bộ hiện vẫn quá chậm và cồng kềnh. Ông coi năm 2023 là “Năm hiệu quả”, đồng thời cam kết cắt giảm một số quản lý cấp trung và các dự án kém hiệu quả.

“Cộng đồng của chúng tôi tiếp tục phát triển và tôi thực sự hài lòng với sự tương tác mạnh mẽ trên các ứng dụng”, CEO Mark Zuckerberg nói. “2023 sẽ là ‘Năm hiệu quả’ và Meta sẽ tập trung vào việc trở thành một tổ chức mạnh mẽ và linh hoạt hơn”.

Mục tiêu của Zuckerberg về một tổ chức tinh gọn hơn đã giúp giá cổ phiếu tập đoàn này vực dậy từ năm 2022 - năm được cho là tồi tệ nhất đối với gã khổng lồ công nghệ.

“Chúng tôi đang ‘làm phẳng’ cấu trúc tổ chức, đồng thời loại bỏ một số lớp quản lý cấp trung để trở nên tinh gọn, hiệu quả hơn. Chúng tôi cũng triển khai và áp dụng các công cụ AI để hỗ trợ phần lớn các kỹ sư. Vẫn sẽ còn nhiều việc có thể làm để cải thiện năng suất, tốc độ và bài toán chi phí của Meta”, Zuckerberg nói.

Được biết doanh thu quý IV giảm 4% so với một năm trước đó, song nhìn chung, vẫn khả quan hơn nhiều so với kỳ vọng giới chuyên gia, đạt 32,17 tỷ USD so với 31,53 tỷ USD dự kiến. Hầu hết đều dự đoán Meta đang trên đà tăng trưởng trở lại sau giai đoạn lao đao vì phố Wall đỏ lửa.

Mới đây nhất, Meta cũng tuyên bố cải tiến ứng dụng metaverse Horizon Worlds và tìm cách thu hút thêm những người dùng trẻ, cụ thể là các thanh thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi, theo WSJ. Ứng dụng hiện cũng sẵn có cho những người dùng từ 18 tuổi trở lên, theo một bản ghi nhớ có tiêu đề “Mục tiêu và chiến lược của Horizon 2023”.

Phó chủ tịch Horizon Gabriel Aul đề ra các mục tiêu cho nửa đầu năm 2023, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là cải thiện khả năng giữ chân người dùng, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên và thanh niên. “Đây là thế hệ có thể trở thành những công dân kỹ thuật số thực sự của siêu vũ trụ. Họ lớn lên cùng công nghệ và đã tiếp cận với cuộc cách mạng kết nối từ xa”, ông Aul viết.

“Ngày nay, các đối thủ cạnh tranh của Meta đang làm tốt hơn nhiều việc đáp ứng nhu cầu của thế hệ trẻ. Để Horizon thành công, chúng tôi cần đảm bảo tập trung phục vụ họ trước tiên”.

