Chiến lược giá cạnh tranh – hướng đến người tiêu dùng của WinCommerce

Mua sắm trên các kênh bán lẻ hiện đại đang ngày càng được ưa thích lựa chọn nhờ sự ổn định về giá cả và nguồn cung dồi dào. Các doanh nghiệp lớn trong ngành này, tiêu biểu như WinCommerce, thành viên của Masan Group đã có những chiến lược dài hạn nhằm đảm bảo vừa bình ổn giá vừa gia tăng độ tươi ngon, chất lượng sản phẩm.

Tối ưu hóa logistics giúp tăng chất lượng và giảm giá thành

Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Masan Group, bà Nguyễn Thị Phương, Tổng Giám đốc WinCommerce cho biết: "Giá bán ngày hôm nay của chúng tôi rất cạnh tranh so với các đối thủ". Đầu năm 2022, Supra, công ty chuyên về logistics thuộc Masan Group đã được ra mắt với mục tiêu phục vụ hệ sinh thái của Tập đoàn này, giúp người tiêu dùng và đối tác tiết kiệm chi phí nhất có thể. Hiện tại, Supra sở hữu hệ thống trung tâm phân phối (Distribution Center – "DC") gồm 10 cụm kho (bao gồm cả kho khô và kho lạnh) trên cả ba miền.

Được biết, 60% tổng sản lượng hàng hóa của WinCommerce đang hàng ngày được giao qua Supra. Thông qua hệ thống DC này, hàng hóa đã được điều phối và giao nhận tới mạng lưới trên 3.500 siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+/WIN trên khắp cả nước. Các DC có quy mô lớn này cho phép vận chuyển đơn hàng với tần suất cao, tính trung bình các kho khô vận chuyển khoảng từ 454 tấn hàng hóa/ngày và kho lạnh vận chuyển khoảng 275 tấn hàng hóa/ngày. Đơn vị này cũng áp dụng những công nghệ mới nhất như AI (trí thông minh nhân tạo) trong các khâu lên đơn hàng, giao nhận, chia chọn hàng hóa tại kho, kiểm soát tập trung chất lượng sản phẩm tại kho và đảm bảo chất lượng hàng hóa vận chuyển tới hệ thống được đồng nhất và tối ưu chi phí.

Tuy mới thành lập, nhưng ngay trong năm 2022, Supra đã hỗ trợ tiết giảm 13% chi phí logistics đối với hàng hóa, góp phần trực tiếp giảm giá thành lên từng sản phẩm, mang lại lợi ích cho khách hàng. Nhờ vậy, các sản phẩm thiết yếu thuộc các ngành hàng thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng nhanh, chăm sóc cá nhân và gia đình của WinCommerce có mức giá cạnh tranh so với các chuỗi bán lẻ và chợ truyền thống. Đáng chú ý, khách hàng tham gia chương trình Hội viên WIN của WinCommerce được hưởng ưu đãi tiết kiệm quanh năm 20% thịt mát MEATDeli và 20% rau sạch WinEco (hai thương hiệu thành viên của Masan Group).

Chiến lược dài hạn về nguồn cung mang lại lợi ích cho người tiêu dùng

WinCommerce được biết đến là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, với những chiến lược dài hạn để đảm bảo nguồn cung đầu vào có chất lượng "Tươi ngon thượng hạng!", song vẫn đảm bảo giá thành ổn định. Đầu tiên phải kể đến việc thường xuyên ký kết các hợp đồng mua bán dài hạn với các nhà cung cấp, để hưởng lợi thế giá trên đơn hàng có khối lượng lớn. Doanh nghiệp này luôn ký kết trực tiếp với nhà cung cấp, theo mô hình B2B2C, làm giảm bớt khâu trung gian, hạ giá thành sản phẩm.

Là thành viên của Masan Group, WinCommerce cũng được hưởng những lợi thế để phát triển doanh số cho các nhãn hàng trong hệ sinh thái. Tại hệ thống các cửa hàng WinMart+ khu vực nông thôn, ụ đảo hero items - trưng bày 100 sản phẩm giá luôn rẻ luôn ở vị trí bắt mắt, đặc biệt là một số mặt hàng tiêu dùng nhanh, hàng chăm sóc cá nhân và gia đình: Gạo Ngọc Nương (hàng nhãn riêng của WinMart), Nước tương Chinsu, mì Kokomi (sản phẩm Masan Consumer), Giấy ăn, nước giặt/xả (WinMart Good)… Các nhãn sản phẩm riêng của WinCommerce như WinMart Good (thực phẩm khô), WinMart Cook (thực phẩm chế biến), WinMart Home (đồ gia dụng), WinMart Care (chăm sóc cá nhân) có giá thành rẻ hơn 10-20% so với các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường nên phù hợp với túi tiền nhiều người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, WinCommerce cũng thúc đẩy tiêu thụ nông sản địa phương và góp phần giảm giá thành thông qua hình thức liên kết trực tiếp với 211 nhà cung cấp là hợp tác xã, hộ gia đình để thu mua rau củ và trái cây địa phương, giúp tiêu thụ 83.000 tấn nông sản nội địa mỗi năm. Doanh nghiệp cũng trực tiếp hợp tác với các đơn vị xúc tiến ở tỉnh để mang các sản phẩm nông sản có chất lượng tốt và giá thành đảm bảo. Cụ thể, các sản phẩm đặc sản của tỉnh Hòa Bình như cam Cao Phong, cá Sông Đà, măng Kim Bôi… đã có mặt tại hệ thống WinMart/WinMart+/WIN và được nhiều người tiêu dùng yêu thích, lựa chọn.

Trong những năm gần đây, những biến động của kinh tế chính trị thế giới đã khiến thị trường hàng hóa có nhiều biến động, gây áp lực gia tăng lạm phát. Trong tháng 8/2023, lạm phát của khu vực đồng Euro tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát của Mỹ tăng 3,7%. Tại châu Á, lạm phát tháng 8/2023 của Lào tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước; Phillipines tăng 5,3%; Hàn Quốc tăng 3,4%; Indonesia tăng 3,3%. Tuy nhiên, tại Việt Nam, Chính phủ đã tích cực triển hàng loạt các chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, miễn giảm thuế phí và quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Cùng với nỗ lực vì người tiêu dùng của các doanh nghiệp lớn như WinCommerce, thị trường các mặt hàng thiết yếu vì vậy không có biến động bất thường, nguồn cung được bảo đảm, giá hàng hóa tăng giảm đan xen.