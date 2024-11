Chiến thắng của ThaiSquare The Merit tại Giải thưởng bất động sản danh giá

ThaiSquare The Merit – Công trình biểu tượng nghệ thuật tại trung tâm quận 1

Là một trong những giải thưởng lớn và đáng mong đợi bởi sự đánh giá công bằng, minh bạch và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn nghệ thuật cao, PropertyGuru Vietnam Property Awards đã thu hút nhiều tên tuổi BĐS tại Việt Nam. Vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá, Tòa nhà văn phòng Thaisquare The Merit đã được xướng tên ở hạng mục "Best Office Architectural Design - Toà nhà Văn phòng có Thiết kế Kiến trúc xuất sắc nhất" bởi những dấu ấn của một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng với giá trị nghệ thuật cao.

Tọa lạc tại số 43-45-47 Nguyễn Thị Minh Khai, trung tâm quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, ThaiSquare The Merit nổi bật như một viên ngọc sáng giữa thành phố nhộn nhịp. Tòa nhà như một kiệt tác kiến trúc tân cổ điển với đường nét hài hòa, mái vòm cổ kính đặc trưng gợi lên kiến trúc châu Âu xa hoa, tráng lệ. Dưới bàn tay và khối óc của các kiến ​​trúc sư, ThaiSquare The Merit hiện lên tinh tế, pha trộn giữa yếu tố cổ điển và hiện đại. Thông qua việc sử dụng cửa sổ kính, thang máy kính ngoài trời chạy dọc theo chiều cao tòa nhà, giúp kết nối không gian bên trong với các yếu tố cảnh quan xanh bên ngoài, tạo không gian hài hòa và cân bằng cho người sử dụng.

Tiếp nối kiến ​​trúc châu Âu của ngoại thất tòa nhà, nội thất bên trong cũng mang phong cách cổ điển, tạo ấn tượng mạnh mẽ với sự tráng lệ và các chi tiết tinh xảo. Phong cách kiến ​​trúc nội thất nhất quán và thống nhất trên khắp các không gian công cộng của tòa nhà như sảnh chính, thiết kế bên ngoài các thang máy, phòng vệ sinh và sảnh tầng đã góp phần vào chiến thắng của ThaiSquare The Merit tại hạng mục Thiết kế Kiến trúc xuất sắc.

Tòa nhà ThaiSquare The Merit với kiến trúc tinh tế giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà văn phòng hạng A đạt tiêu chuẩn LEED Gold

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự gia tăng của ý thức bảo vệ môi trường, các doanh nghiệp hiện nay ngày càng chú trọng đến việc lựa chọn không gian văn phòng không chỉ đáp ứng nhu cầu làm việc mà còn phải thân thiện với môi trường. Không chỉ khẳng định tên tuổi trên thị trường với thiết kế, kiến trúc nổi bật, ThaiSquare The Merit còn là một trong số ít toà nhà văn phòng tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn công trình xanh LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design). Đây cũng chính là cam kết của Thaihomes trong việc phát triển các dự án nổi bật với biểu tượng của kiến trúc xanh và sự phát triển bền vững. Công trình không chỉ cung cấp một môi trường làm việc lý tưởng, mà còn cam kết tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

ThaiSquare The Merit đạt chứng nhận LEED Gold

Hiện nay, trong khi nguồn cung văn phòng cho thuê chất lượng cao tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đã gần cạn kiệt, thì ThaiSquare The Merit chính là lựa chọn hoàn hảo. Với quy mô 19 tầng nổi và 5,5 tầng hầm, ThaiSquare The Merit cung cấp diện tích văn phòng lên đến hơn 12.000 m2, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Doanh nghiệp cũng như khách thuê trong thời gian tới.

Thaihomes từng bước khẳng định vị thế

Ngoài toà nhà ThaiSquare The Merit, Thaihomes còn tạo dấu ấn trên thị trường khi trở thành nhà phát triển bất động sản của hai dự án ThaiSquare Caliria (tại 11A Cát Linh, Hà Nội) và Tháp Ven Sông (Đà Nẵng), vừa được cất nóc trong tháng 5 vừa qua.

Thaihomes hiện đang phát triển các dòng sản phẩm, bao gồm: bất động sản thương mại với thương hiệu ThaiSquare, bất động sản đô thị với thương hiệu ThaiGrand và các dòng bất động sản khác đang dần được hé lộ tại các thành phố lớn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Quốc…

Chiến thắng của công trình Tòa nhà Văn phòng Thaisquare The Merit tại giải thưởng danh giá PropertyGuru đã ghi nhận nỗ lực mạnh mẽ của Thaihomes nhằm giữ vững tinh thần của Nhà phát triển bất động sản đa trải nghiệm và bền vững trên thị trường bất động sản. Đồng thời là cam kết của Thaihomes là các dự án trong tương lai ngày một tạo dựng niềm tin, uy tín với khách hàng, đối tác và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của cộng đồng./.