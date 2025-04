Phú Thị Riverside chính thức ra mắt thị trường bất động sản Thủ đô

Bùng nổ quà tặng tại sự kiện

Ngày 12/4/2025, tại Almaz Center (Long Biên), lễ ra mắt chính thức dự án Phú Thị Riverside đã được tổ chức trang trọng với chủ đề "Huyền thoại bên sông – Đánh thức Thời đại". Sự kiện ghi nhận sự hiện diện của gần 300 khách hàng, nhà đầu tư, môi giới và các đối tác chiến lược – một con số ấn tượng, phản ánh sức hút rõ rệt của dự án chỉ trong giai đoạn đầu công bố.

Phát biểu tại chương trình, đại diện đơn vị phát triển kinh doanh và tổng đại lý phân phối - SGO Land đã nhấn mạnh: "Phú Thị Riverside hiện là dự án duy nhất tại Thủ đô đang mở bán sở hữu mặt sông tự nhiên dài 500m. Đồng thời, đây cũng là một trong số rất ít dự án thuộc phân khúc trung cấp còn tồn tại trên thị trường Hà Nội, nơi mặt bằng giá bất động sản đang ngày càng bị đẩy cao". Vị đại diện cũng khẳng định, chính yếu tố vị trí tiếp giáp nhiều trục đường huyết mạch là nền tảng đảm bảo tiềm năng khai thác, đầu tư vượt trội của dự án trong tương lai gần.

Sự kiện ra mắt còn mang đến một loạt chính sách ưu đãi chưa từng có. Theo đó, tất cả khách hàng đăng ký nguyện vọng thành công đến hết ngày 12/04 đều được nhận quà tặng giá trị lên tới 2 cây vàng, tùy theo loại hình sản phẩm. Đồng thời, khách hàng còn được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với những giải thưởng có giá trị lớn như: xe máy SH 125i trị giá 85 triệu đồng, iPhone 16 Pro 128GB trị giá 26 triệu đồng, cùng các phần quà bằng vàng hấp dẫn. Chính sách kích cầu được công bố đã tạo hiệu ứng rõ rệt, khi nhiều khách hàng đã hoàn tất đăng ký nguyện vọng và lựa chọn sản phẩm thành công.

Ông Đinh Thế Quỳnh - Đại diện đơn vị phát triển kinh doanh và tổng đại lý phân phối - SGO Land phát biểu trong sự kiện.

Chia sẻ sau sự kiện, một khách hàng từ Long Biên cho biết: "Tôi đã tìm kiếm khá lâu một dự án thấp tầng tại Hà Nội vừa có tiềm năng tăng giá, vừa sở hữu không gian sống xanh đúng nghĩa, vừa có mức giá phù hợp. Nhưng hầu hết đều thuộc phân khúc cao cấp, giá quá cao so với khả năng tiếp cận. Phú Thị Riverside là dự án hiếm hoi dung hòa được cả ba yếu tố: vị trí đẹp, không gian sinh thái và mức giá hợp lý. Chính vì thế, vợ chồng tôi đã quyết định đăng ký nguyện vọng ngay tại sự kiện."

Những phản hồi tích cực từ thị trường tại thời điểm ra mắt đã cho thấy Phú Thị Riverside không chỉ thu hút bằng ưu đãi, mà còn chạm đúng nhu cầu thực của các nhà đầu tư đang săn tìm sản phẩm "hàng hiếm" trong chu kỳ mới.

Phú Thị Riverside – Lợi thế đặc biệt trong cuộc đua đầu tư phía Đông

Không đơn thuần là một dự án nhà ở, Phú Thị Riverside sở hữu đầy đủ những yếu tố của một tài sản đầu tư chiến lược: khan hiếm, giá trị tăng trưởng và tiềm năng khai thác dài hạn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông tại Thủ đô ngày càng trở cạn kiệt, việc sở hữu hơn 500m mặt sông Thiên Đức đã ngay lập tức đưa dự án thu hút thị trường.

Phú Thị Riverside sở hữu mặt sông Thiên Đức với tầm view tuyệt mỹ.

Từ góc nhìn đầu tư, Phú Thị Riverside sở hữu khả năng sinh lời kép ấn tượng: vừa tăng trưởng giá trị tài sản theo thời gian, vừa có thể khai thác dòng tiền hàng tháng hiệu quả. Với xu hướng sống như nghỉ dưỡng ngay trong thành phố ngày càng lên ngôi, dự án mở ra cơ hội lớn để phát triển các sản phẩm shophouse thương mại, biệt thự nghỉ dưỡng ven sông, hay đơn giản là cho thuê dài hạn với giá trị cao nhờ vào không gian sống sinh thái độc tôn, 100% sản phẩm có sân vườn sau và tiện ích nội khu hiện đại.

Tầm nhìn đầu tư dài hạn tại Phú Thị Riverside càng trở nên rõ nét hơn khi đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển hạ tầng khu vực. Theo định hướng đến năm 2030, tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng sẽ được hoàn thành, trong đó riêng huyện Gia Lâm có tới 03 ga lớn, giúp khu vực này trở thành một trong những điểm trung chuyển quan trọng tại miền Bắc. Cùng với đó, sân bay Gia Bình – cách Phú Thị Riverside chỉ một trục kết nối qua QL17 – cũng đang trong quá trình quy hoạch mở rộng thành cảng hàng không quốc tế. Đây là cú hích hạ tầng quy mô lớn, mở ra hàng loạt cơ hội phát triển mới cho các khu đô thị nằm trong trục hưởng lợi – trong đó có Phú Thị Riverside.

Bên cạnh đó, hai tuyến Metro số 1 và số 8 đang được nghiên cứu triển khai sẽ tạo nên bước ngoặt di chuyển cho cư dân Gia Lâm nói chung và Phú Thị Riverside nói riêng. Khi hoàn thành, tuyến Metro sẽ rút ngắn thời gian vào trung tâm Thủ đô chỉ còn 10–15 phút, đồng thời đưa Gia Lâm vào mạng lưới đường sắt đô thị hiện đại hàng đầu cả nước.

Đó là chưa kể đến việc khu vực đang có 5 cụm công nghiệp lớn đang vận hành và 2 cụm công nghiệp mới được quy hoạch, kéo theo lượng lớn chuyên gia, kỹ sư, lao động kỹ thuật cao đổ về – góp phần tạo sức cầu ổn định và tăng trưởng dài hạn cho nhu cầu nhà ở, dịch vụ, thương mại quanh khu vực Phú Thị.

Sau sự kiện ra mắt thành công với sức nóng lan tỏa khắp thị trường, Phú Thị Riverside đang bước vào giai đoạn bứt tốc. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng hạn hẹp và thị trường đang bước vào chu kỳ mới, đây chính là thời điểm vàng để các nhà đầu tư đi trước, đón đầu làn sóng tăng trưởng bằng những sản phẩm mang tới giá trị thực.

