Cơ hội sở hữu bất động sản giá trị thật Izumi City

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động tạo áp lực lên thị trường, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu bị đồng loạt điều chỉnh giảm bởi các tổ chức lớn như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và OECD. Theo IMF, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 được dự báo đạt 3,3%, thấp hơn mức trung bình lịch sử 3,7% của giai đoạn 2000–2019. Các tổ chức quốc tế như OECD và Fitch Ratings cũng điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu, lần lượt đạt 3,1% và 2,3%.

Tại Việt Nam, nền kinh tế đang chứng kiến những tín hiệu khởi sắc hơn so với toàn cầu khi GDP quý I/2025 tăng 6,93% - mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Việt Nam cũng được dự báo là quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất khu vực Đông Nam Á trong năm 2025, đạt từ 6,5%–6,8%. Đồng thời, số lượng doanh nghiệp mới gia nhập thị trường tăng gần 19%, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ.

Bất động sản giá trị thật – "Chiếc két sắt sống" khi nền kinh tế biến động

Tuy nhiên, khi thị trường luôn khó đoán định và bấp bênh, việc tìm kiếm một kênh đầu tư ổn định đang trở thành ưu tiên hàng đầu của các nhà đầu tư. Bất động sản, đặc biệt là bất động sản giá trị thật, tiếp tục khẳng định vị thế là một "chiếc két sắt sống", bảo vệ dòng tiền khỏi những rủi ro lạm phát và khủng hoảng tài chính, đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư sinh lời của nhà đầu tư tinh anh.

Theo báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, trong năm 2024, giá bất động sản tại các đô thị như Hà Nội và TP. HCM tăng trung bình từ 5%–10% so với năm trước, bất chấp những biến động về lạm phát và tài chính. Điều này không chỉ khẳng định sự ổn định dài hạn của bất động sản mà còn cho thấy đây là một trong số ít kênh đầu tư giữ được giá trị trong thời kỳ khó khăn.

Bất động sản vẫn luôn được đánh giá là kênh đầu tư chắc thắng. Hình ảnh tại sự kiện "Mở khóa an cư, đón sóng đầu tư" tại dự án Izumi City (Đồng Nai) tháng 04 vừa qua.

Bên cạnh tính hữu hình và giá trị sử dụng thực tế, bất động sản giá trị thực còn mang đến lợi ích kép cho nhà đầu tư. Vừa là kênh trú ẩn an toàn cho dòng tiền, vừa đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng, đặc biệt tại các khu vực đô thị lớn. Với sức hút mạnh mẽ và tiềm năng phát triển bền vững, bất động sản đã trở thành sự lựa chọn không thể thiếu trong chiến lược đầu tư của những nhà đầu tư thông thái.

Izumi City: Tâm điểm thị trường bất động sản quý 2/2025

Izumi City hiện được xem là một trong những dự án bất động sản sáng giá và đáng chú ý bậc nhất hiện nay. Dự án hội tụ đầy đủ các yếu tố của bất động sản giá trị thật, từ sự bảo chứng của chủ đầu tư uy tín đến chất lượng sản phẩm vượt trội. Với các cam kết về tiến độ và chất lượng, Izumi City mang đến sự an tâm tuyệt đối cho nhà đầu tư.

Cụ thể, khu đô thị tích hợp Izumi City do Nam Long và Hankyu Hanshin Properties - doanh nghiệp có hơn 100 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản tại Nhật Bản - làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô lên đến 170 ha, tọa lạc ngay giao lộ Nam Cao và Hương lộ 2, ngay trung tâm kinh tế sầm uất của tỉnh Đồng Nai.

Khu đô thị tích hợp Izumi City nhận được sự quan tâm của giới đầu tư.

Không chỉ sở hữu những căn nhà hoàn chỉnh, sẵn sàng để an cư, Izumi City còn gây ấn tượng với quy hoạch bài bản cùng hệ thống tiện ích nội khu hiện đại, bao gồm không gian xanh, cơ sở giáo dục, y tế và thương mại.

Hiện giai đoạn 1 của Izumi City phát triển theo mô hình compound (khu biệt lập) với 275 sản phẩm nhà phố thương mại, nhà phố vườn, biệt thự song lập đã hoàn thiện và đang chào đón cư dân về an cư. Hệ thống tiện ích phong phú, hiện đại như clubhouse, khu thể thao ngoài trời, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em… cũng đã được đưa vào vận hành phục vụ cư dân. Nhà hoàn thiện, tiện ích sẵn sàng cùng uy tín liên doanh Việt - Nhật đáp ứng "khẩu vị" đầu tư an tâm, an toàn mà khách hàng đang tìm kiếm.

Izumi City giai đoạn 1 đã hoàn thiện, chờ đón quý cư dân.

Quý 2/2025 đánh dấu thời điểm quan trọng với Izumi City khi dự án mở bán những sản phẩm cuối cùng thuộc phân khu đầu tiên. Đây là cơ hội hiếm có để các nhà đầu tư nhanh nhạy sở hữu sản phẩm với mức giá tốt nhất, đồng thời tối ưu hóa lợi nhuận từ các đợt tăng giá trong tương lai.

Theo dự báo của các chuyên gia môi giới bất động sản, giá trị của Izumi City sẽ tăng mạnh trong giai đoạn 2025–2030 nhờ vào vị trí đắc địa và quy hoạch thông minh. Chính vì vậy, đây là thời điểm mà nhà đầu tư có tầm nhìn chiến lược không nên bỏ lỡ, đặc biệt khi thị trường đang ngày càng chứng kiến sự khan hiếm của các cơ hội đầu tư an toàn.

