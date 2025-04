Bắt tạm giam và khám nhà của Dương Thị Du

Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra đối với 2 vụ án “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Cơ quan điều tra đề nghị Viện kiểm sát nhân dân TP Bắc Giang truy tố 2 bị can gồm: Dương Thị Du (66 tuổi, trú tại xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Thị Hiền (52 tuổi, trú tại phường Dĩnh Trì, TP Bắc Giang).

Trước đó, ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Dương Thị Du.

Ngày 24/1, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Hiền.

Cơ quan công an khám xét tại nhà đối tượng Dương Thị Du (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang).

Kết quả điều tra cho thấy, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang xác định, bị can Dương Thị Du và Nguyễn Thị Hiền là những công dân thường xuyên khiếu kiện kéo dài. Mặc dù bị can Du và Hiền đã được cấc cấp chính quyền đối thoại, trả lời, giải quyết bảo đảm khách quan, đúng quy định pháp luật nhưng 2 bị can này không đồng ý, đưa ra những yêu sách, đòi hỏi vô lý, không có căn cứ, cơ sở giải quyết theo quy định pháp luật.

Bị can Du và Hiền thường xuyên kéo đến các cơ quan Nhà nước ở tỉnh, Trung ương đeo bám khiếu kiện, mang theo băng rôn, biểu ngữ, có lời lẽ to tiếng, gây mất an ninh, trật tự; dùng điện thoại quay video đưa lên mạng xã hội. Đáng chú ý, 2 bị can này trước đó đã bị xử lý hành chính nhiều lần.

Các cơ quan chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, yêu cầu bị can Du và Hiền chấp hành quy định pháp luật trong quá trình đi khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, Du và Hiền vẫn tiếp tục tái diễn các hành vi vi phạm.

Nghiêm trọng hơn, bị can Du và Hiền còn lôi kéo kích động một số công dân khác tập trung đông người, kéo đến các cơ quan Nhà nước gây phức tạp về an ninh, trật tự và kích động, xúi giục số công dân chưa đồng thuận tại một số dự án có hành vi quá khích, cực đoan, cản trở thi công.

Các đối tượng đã sử dụng điện thoại quay video, phát trực tiếp, đăng tải, chia sẻ lên Facebook cá nhân với những nội dung xuyên tạc, không đúng sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự, cản trở hoạt động bình thường của chính quyền địa phương và một số tổ chức, cá nhân.