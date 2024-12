Chiến thắng hiếm hoi của ông Donald Trump trước truyền thông Mỹ

Thỏa thuận này là nhượng bộ đáng kể của một hãng tin tức lớn và là chiến thắng hiếm hoi cho một chính trị gia chỉ trích truyền thông.

Theo các điều khoản của thỏa thuận được tiết lộ vào ngày 13-12, ABC News sẽ nộp 15 triệu USD cho quỹ và bảo tàng tổng thống tương lai của ông Trump.

Kênh truyền hình này và người dẫn chương trình George Stephanopoulos cũng cho biết họ "hối tiếc" về những phát biểu được đưa ra về Tổng thống đắc cử Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào tháng 3.

Người dẫn chương trình George Stephanopoulos từng có cuộc phỏng vấn ông Donald Trump. Ảnh: ABC News

ABC News, thuộc sở hữu của tập đoàn giải trí Walt Disney, sẽ trả cho ông Trump thêm 1 triệu USD cho các chi phí pháp lý của ông.

Kết quả vụ kiện đánh dấu một chiến thắng bất thường đối với ông Trump trong chiến dịch pháp lý chống lại các tổ chức tin tức Mỹ. Ông từng kiện đài CNN, báo The New York Times và The Washington Post với cùng cáo buộc phỉ báng nhưng đều kết thúc trong thất bại.

Một phát ngôn viên của ABC News cho biết hôm 14-12: "Chúng tôi rất vui khi các bên đã đạt được thỏa thuận hủy bỏ vụ kiện". Một luật sư của ông Trump từ chối bình luận về thỏa thuận này. Phát ngôn viên nhóm chuyển giao quyền lực tổng thống cũng im lặng.

Ông Trump trước đó đã kiện ABC News và ông Stephanopoulos vào tháng 3 sau khi người dẫn chương trình này hỏi nghị sĩ Đảng Cộng hòa Nancy Mace là tại sao bà vẫn tiếp tục ủng hộ ông Trump sau khi ông bị cáo buộc có liên quan về tội hiếp dâm trong vụ án năm 2023 tại TP New York. Bà Mace từng công khai về việc bị cưỡng hiếp khi còn là thiếu nữ.

Trong vụ án đó, bồi thẩm đoàn liên bang cho rằng ông Trump có liên quan về hành vi lạm dụng tình dục và phỉ báng nhà văn E. Jean Carroll nhưng không quy trách nhiệm pháp lý cho ông trong vụ kiện tội cưỡng hiếp.

Tuy nhiên, thẩm phán giám sát phiên tòa sau đó đã làm rõ rằng do định nghĩa pháp lý hẹp của New York về hiếp dâm, phán quyết của bồi thẩm đoàn không có nghĩa là bà Carroll không chứng minh được rằng ông Trump đã "cưỡng hiếp" bà.

Ông Trump cáo buộc người dẫn chương trình Stephanopoulos làm tổn hại đến danh tiếng của mình khi nhiều lần nói trên sóng rằng ông có trách nhiệm pháp lý trong vụ "cưỡng hiếp" bà Carroll.

Liên quan vụ kiện của bà Carroll, ông Trump đã bị bồi thẩm đoàn yêu cầu bồi thường cho bà Carroll 83,3 triệu USD và ông đang kháng cáo.

Căng thẳng leo thang giữa ABC News và đội ngũ của ông Trump kéo dài trong suốt chiến dịch tranh cử năm 2024. Ông cũng từng lên án ABC News là "tệ hại" vì cách điều phối cuộc tranh luận tổng thống duy nhất giữa ông với Phó Tổng thống Kamala Harris.