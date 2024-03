Chiến thuật tối ưu truyền thông tại Shark Tank 6 của một thương hiệu

Đầu tháng 2/2024, Shark Tank Việt Nam – Thương vụ bạc tỷ lọt vào Top 10 TV Shows được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội, giữ vị trí thứ 3 theo nghiên cứu của YouNet Media.

Bên cạnh đó, nhà tài trợ kim cương – Carlsberg – cũng thu về "quả ngọt" với lượng thảo luận tăng hơn 7 lần so với trước khi chương trình lên sóng (T9/2023) và lọt vào Top 10 thương hiệu Bia nổi bật trên MXH YMI Ranking tháng 10, tăng 8 bậc so với tháng trước đó.

Đây là một kết quả đáng tự hào trong bối cảnh thị trường đã quá quen thuộc với việc nhãn hàng quảng bá qua gameshow và các chương trình truyền hình thì "mọc" lên nhan nhản. Thêm vào đó, Shark Tank còn là một chương trình truyền hình có tệp khán giả đặc thù bởi nội dung liên quan đến kinh doanh, khởi nghiệp.

Vậy Carlsberg đã làm như thế nào để chiến dịch truyền thông gắn với Shark Tank 6 đạt hiệu quả như mong đợi?

Phủ đa kênh

Ngoài bản phát sóng của từng tập, không khó để tìm thấy Carlsberg trên các phương tiện truyền thông khác của Shark Tank Việt Nam. Khi lướt qua fanpage, kênh YouTube, TikTok, khán giả sẽ bắt gặp những nội dung liên quan đến nhãn hàng này được lồng ghép xen kẽ giữa các nội dung về chương trình. Bên cạnh đó là các hoạt động truyền thông vệ tinh – hợp tác với các Shark, chuyên gia, mentor trong network của chương trình.

Carlsberg "góp mặt" trên các kênh truyền thông của Shark Tank

Truyền thông đa kênh, đặc biệt là những nền tảng mạng xã hội mới nổi như TikTok đã giúp Carlsberg tiếp cận tối đa tệp khán giản của Shark Tank, giúp tăng hiệu quả nhận diện thương hiệu trong chiến dịch với tổng số hơn 150 triệu lượt views và 15 triệu lượt tương tác trên tất cả các kênh.



Bài học rút ra: Xuất hiện ở mọi nơi có đối tượng truyền thông.

Với đa dạng hình thức

Shark Tank là một chương trình có thời gian phát sóng kéo dài 3 tháng, chưa kể những hoạt động bên lề khác. Để chiến dịch truyền thông luôn mới mẻ, thu hút, Carlsberg đã sử dụng nhiều hình thức thể hiện như âm thanh, hình ảnh, video, mini game, event kết hợp với các loại hình quảng cáo như hiện logo, logo xoay, banner, TVC, popup, frame... Điểm nhấn ở đây chính là triển khai chiến dịch gắn với hình ảnh của các Shark và host của chương trình nhằm hợp lý hóa sự xuất hiện của thương hiệu cũng như dễ dàng tiếp cận khán giả của Shark Tank Việt Nam hơn.

Bài học rút ra: "Tối ưu" hiển thị quảng cáo, xuất hiện đúng thời điểm, đúng chỗ.

Tìm ra điểm giao giá trị

Không ít người sẽ thắc mắc rằng một nhãn hàng bia thì có liên quan gì đến một chương trình truyền hình về gọi vốn, khởi nghiệp. Nhưng với Carlsberg, họ đã tìm ra được điểm chung trong giá trị cốt lõi của thương hiệu với các startup là tinh thần cầu tiến.

Nghi thức nâng ly ăn mừng sự kiện ra mắt Shark Tank 6

Một công ty khởi nghiệp luôn cần những sự đổi mới, sáng tạo, nỗ lực không ngừng để tạo được chỗ đứng cho mình. Còn với Carlsberg, cầu tiến đã trở thành một nét văn hóa doanh nghiệp xuyên suốt hơn 175 năm nay.



Điểm giao "cầu tiến" này chính là nhân tố gắn kết Carlsberg với Shark Tank, là giá trị lõi để sáng tạo các hoạt động, nội dung truyền thông có giá trị tích cực cho cả nhãn hàng lẫn chương trình. Từ đó tránh được việc quảng bá một cách quá đà, lộ liễu – dễ gây mất thiện cảm với công chúng.

Bài học rút ra: Sáng tạo từ điểm chung giá trị để đạt hiệu quả truyền thông tối đa.

Truyền tải thông điệp qua những ý tưởng sáng tạo

Trong một chiến dịch truyền thông, mục tiêu không chỉ là tăng cường nhận diện mà còn là tạo sự nhắc nhớ trong lòng công chúng thông qua thông điệp truyền thông. Việc chuyển tải thông điệp truyền thông luôn là yếu tố gây "đau đầu" bởi không dễ dàng để đi vào tâm trí khách hàng.

Startup ăn mừng tại quầy bar độc quyền của Carlsberg

Carlsberg giải "bài toán" này bằng cách triển khai liên hoàn các hoạt động delivery (phân phối) khác nhau. Thông điệp "Chỉ một chất men, sánh ngàn thành tựu" được thể hiện qua các màn ăn mừng thành tựu tại Shark Tank như: Shark ăn mừng săn deal, Startup ăn mừng khi có deal, mừng ra mắt chương trình, mừng chương trình khép lại tốt đẹp.



Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử Shark Tank Việt Nam có một quầy bar độc quyền do Carlsberg đầu tư. Quầy bar - nơi startup ngồi lại chia sẻ về cảm xúc sau khi đối diện với các "Cá mập", nhìn lại hành trình khởi nghiệp không những tạo điểm mới cho Shark Tank mùa 6 mà còn giúp tăng yếu tố giải trí của chương trình qua những màn ăn mừng đầy sáng tạo. Dĩ nhiên, điều này cũng gián tiếp tạo ra cơ hội để Carlsberg xuất hiện một cách hợp lý trước mắt công chúng.

Một trong những ý tưởng truyền thông nổi bật trong chiến dịch này là tạo ra thảo luận xoay quanh chủ đề "flex thành tựu" nhân dịp Tết Nguyên đán. Hoạt động này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các Shark, chuyên gia, cố vấn và startup với những thông tin điểm lại hành trình kinh doanh, giúp tăng độ nhận diện của Carlsberg đến cộng đồng doanh nhân một cách tự nhiên, không phản cảm.

Bài học rút ra: Những ý tưởng truyền thông tốt có thể "nâng tầm" cả chương trình và nhãn hàng.

Chọn KOLs phù hợp

Sử dụng đại diện thương hiệu là một hoạt động phổ biến nhằm giúp lan tỏa thương hiệu trong mỗi chiến dịch truyền thông. Tuy nhiên, việc chọn gương mặt đại diện nào lại liên quan đến đối tượng truyền thông là ai.

Trong chiến dịch truyền thông gắn liền với Shark Tank, không quá ngạc nhiên khi Carlsberg đã lựa chọn KOLs là chính các Shark và host của chương trình. Shark Hưng – vị "Cá mập lão làng" gắn bó với Shark Tank Việt Nam từ mùa 1, Shark Minh Beta – nhà đầu tư mới xuất hiện trong mùa 6 và gương mặt nữ là Á hậu Thủy Tiên – host của chương trình đã giúp visual của chiến dịch trở nên đậm nét hơn.

Bài học rút ra: Chọn mặt gửi nhãn hàng.

Đồng hành xuyên suốt cùng Shark Tank 6 từ vòng tuyển chọn

Truyền thông là một hoạt động "mưa dầm thấm lâu", cần được triển khai trong thời gian dài mới đạt được hiệu quả kỳ vọng. Shark Tank Việt Nam chỉ phát sóng trên truyền hình 3 tháng nhưng Carlsberg đã đồng hành với chương trình từ những hoạt động đầu tiên của mùa 6 là các buổi audition (tuyển chọn trực tiếp), hội thảo đến sự kiện ra mắt và các hoạt động bên lề khác. Với tổng thời gian chiến dịch kéo dài khoảng 10 tháng, hình ảnh của thương hiệu này đã gắn bó trọn vẹn với Shark Tank mùa này.

Bài học rút ra: Tối đa hóa thời gian và hoạt động hợp tác để tăng hiệu quả truyền thông.

Có thể thấy, Carlsberg đã đầu tư nhiều nguồn lực cho chiến dịch truyền thông gắn với Shark Tank 6 để có thể kết hợp hiệu quả giữa đa dạng hình thức thể hiện nội dung, chuyển tải thông điệp với nhiều phương tiện truyền thông. Từ đó góp phần tạo nên những dấu ấn riêng cho thương hiệu này.