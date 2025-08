Chiều 4/8, Ngân hàng Nhà nước họp với các ngân hàng thương mại về vấn đề lãi suất

Chiều nay ngày 4/8, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị Triển khai các giải pháp ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay. Cuộc họp chiều ngày 4/8 do Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà chủ trì, tham dự có các Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, đại diện các ngân hàng thương mại.



Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, hồi đầu năm (tháng 2/2025), NHNN cũng đã có cuộc họp chỉ đạo với các ngân hàng thương mại về ổn định lãi suất tiền gửi và phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế có bước tăng trưởng tích cực, lạm phát được kiểm soát, bình quân 6 tháng ở mức 3,27%, phù hợp với mục tiêu Quốc hội đề ra. Thị trường tiền tệ và ngoại hối cơ bản ổn định. Tín dụng tăng trưởng tích cực, đến cuối tháng 7 tăng 9,8% so với cuối năm 2024 và tăng 19,75% so với cùng kỳ năm trước – mức tăng cao trong nhiều năm gần đây. Lãi suất diễn biến ổn định, lãi suất cho vay giảm so với cuối năm 2024. Các tổ chức tín dụng (TCTD) đều đã công khai, minh bạch thông tin về lãi suất.

Phó Thống đốc cho biết, diễn biến lãi suất được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Chính phủ cũng đã giao NHNN nhiệm vụ ổn định lãi suất huy động, giảm lãi suất cho vay.

Tại Hội nghị, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết thời gian qua NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ ổn định, hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, chỉ đạo các ngân hàng tiết giảm chi phí để có dư địa giảm lãi suất cho vay, thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Lãi suất tiền gửi bình quân phát sinh mới ở mức 4,18%/năm, cơ bản ổn định so với năm 2024. Lãi suất cho vay bình quân giảm còn 6,53%/năm, tức giảm 0,4 điểm phần trăm so với cuối năm 2024.

Thời gian gần đây xuất hiện một số NHTM tăng lãi suất, NHNN đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra để nắm bắt tình hình, hỗ trợ kịp thời. Nhìn chung, các NHTM đã bám sát định hướng của NHNN.



Về tín dụng, theo ông Quang, NHNN tiếp tục điều hành chính sách tín dụng nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt từ 8% trở lên trong điều kiện lạm phát được kiểm soát. Vừa qua, ngày 31/7, NHNN đã thômg báo điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các TCTD; chỉ đạo đẩy mạnh tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro, trong đó có bất động sản. Đồng thời, các TDTD tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn vay dễ dàng hơn với thủ tục đơn giản hóa.

Trong bối cảnh tỷ giá chịu nhiều áp lực, NHNN cũng đã điều hành tỷ giá linh hoạt, hấp thụ các cú sốc từ thị trường quốc tế, góp phần ổn định thị trường ngoại tệ.

Thời gian tới, NHNN yêu cầu các TCTD thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi; tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường chuyển đổi số, sẵn sàng chia sẻ một phần lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, thúc đẩy phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, các TCTD tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

NHNN sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của TCTD; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về lãi suất tiền gửi và cho vay. Trong điều hành, NHNN tiếp tục bám sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản tạo điều kiện cho các TCTD cung ứng tín dụng cho nền kinh tế và kịp thời có giải pháp điều hành CSTT phù hợp.