Chiêu sử dụng hình ảnh chuyển tiền để lừa đảo ở trung tâm TPHCM

Theo Anh Vũ | 17-04-2026 - 20:41 PM | Smart Money

Nam thanh niên đến cửa hàng điện thoại để hỏi mua đồng hồ, sau đó dùng hình ảnh chuyển khoản giả để lấy hàng.

Ngày 17-4, Công an phường Bến Thành, TPHCM cho biết đã bắt giữ N.C.T. (24 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

N.C.T cùng tang vật.

Theo điều tra, ngày 10-4, T. đến một cửa hàng điện thoại di động ở phường Bến Thành để hỏi mua đồng hồ thông minh. Khi thanh toán, T. đã sử dụng hình ảnh chuyển khoản giả thông qua các ứng dụng trên mạng, mục đích đánh lừa nhân viên bán hàng rằng đã thanh toán thành công.

Một lúc sau, thấy tiền không về tài khoản, biết bị lừa đảo nên nhân viên cửa hàng điện thoại đến cơ quan công an trình báo.

Vào cuộc truy xét, Công an phường Bến Thành nhanh chóng mời T. về trụ sở làm việc.

Tại đây, T. thừa nhận đã dùng thủ đoạn để lừa nhân viên bán hàng.

Hiện lực lượng chức năng đã thu hồi tang vật, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an phường Bến Thành khuyến cáo các cơ sở kinh doanh và người dân chỉ giao hàng khi đã xác nhận tiền vào tài khoản thực tế, không chỉ dựa vào hình ảnh chuyển khoản. Ngoài ra, cảnh giác với các đối tượng có biểu hiện bất thường khi thanh toán.

Sử dụng màn hình chuyển tiền ảo để lừa đảo.

N.C.T. chứng minh mình đã chuyển tiền dù là hình ảnh giả.

Theo Anh Vũ

Người lao động

Từ nay, chuyển khoản từ 500 triệu đồng có thể mất từ vài tiếng đến 24 giờ làm việc

Từ nay, chuyển khoản từ 500 triệu đồng có thể mất từ vài tiếng đến 24 giờ làm việc Nổi bật

Một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến

Một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến Nổi bật

Người có tài khoản tại BIDV, ACB chú ý thông báo mới

Người có tài khoản tại BIDV, ACB chú ý thông báo mới

15:53 , 17/04/2026
Hai sổ kế toán: Chiêu trò cũ, rủi ro mới trong thời đại số

Hai sổ kế toán: Chiêu trò cũ, rủi ro mới trong thời đại số

14:12 , 17/04/2026
Công an Hà Nội cảnh báo khẩn đến người có hộ chiếu

Công an Hà Nội cảnh báo khẩn đến người có hộ chiếu

10:06 , 17/04/2026
Sẵn sàng nhân lực cho trung tâm tài chính quốc tế

Sẵn sàng nhân lực cho trung tâm tài chính quốc tế

07:17 , 17/04/2026

