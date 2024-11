Chính phủ đề xuất tái khởi động dự án điện hạt nhân, liệu tham vọng này của Việt Nam có thành hiện thực?

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) được Chính phủ phê duyệt vào tháng 5/2023 nêu rõ, Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đặt mục tiêu tổng công suất các nhà máy điện dự kiến sẽ tăng lên 150 gigawatt vào năm 2030 (hơn gấp đôi con số năm 2020) và 490-573 gigawatt vào năm 2050

Theo Tiến sĩ Richard Ramsawak, Giảng viên Đại học RMIT, Việt Nam đang phụ thuộc rất nhiều vào nhiệt điện than, thủy điện và khí đốt tự nhiên để đáp ứng nhu cầu năng lượng của đất nước.

"Trong bối cảnh Việt Nam phải đổi phó với nhu cầu năng lượng ngày càng tăng và các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng, các vấn đề về điện hạt nhân lại nổi lên như một giải pháp tiềm năng để thu hẹp khoảng cách giữa phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế", vị tiến sĩ cho hay.

Thực tế, Việt Nam đã bắt đầu quan tâm tới điện hạt nhân từ những năm 2000, với kế hoạch ban đầu là xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên, năm 2016, Quốc hội quyết định dừng kế hoạch điện hạt nhân do các rủi ro của dự án, quan ngại về tính khả thi kinh tế, cân nhắc nợ công, cùng nhiều lý do khác.

Song, mới đây, trong phiên chất vấn của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ cho biết để đảm bảo cung ứng điện về dài hạn, Chính phủ đã và đang thực hiện nhiều giải pháp, bao gồm đề xuất cấp có thẩm quyền tái khởi động dự án điện hạt nhân.

Tiến sĩ Richard Ramsawak cho biết, điện hạt nhân có thể cung cấp nguồn năng lượng ổn định với quy mô lớn để bổ sung cho các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời và gió.

"Các quốc gia có mối liên hệ kinh tế chặt chẽ với Việt Nam như Trung Quốc và Hàn Quốc cũng đang mở rộng công suất điện hạt nhân. Điều này có thể thôi thúc Việt Nam xem xét lại định hướng, đặc biệt là khi công nghệ điện hạt nhân đang trở nên an toàn và tiết kiệm chi phí hơn", Tiến sĩ Richard Ramsawak nhận định.

Tiến sĩ Richard Ramsawak, giảng viên ngành Kinh tế, Khoa Kinh doanh Đại học RMIT

Điện hạt nhân có thể giúp Việt Nam đạt được mục tiêu về khí hậu và an ninh năng lượng như thế nào?

Theo Tiến sĩ Richard Ramsawak, dù có rủi ro nhưng công nghệ hạt nhân có thể giảm đáng kể lượng khí thải carbon cũng như giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu ở Việt Nam nếu được quản lý tốt.

Không giống như những nguồn năng lượng dựa trên nhiên liệu hóa thạch như than và khí đốt tự nhiên, các nhà máy điện hạt nhân sản xuất điện mà không thải ra khí nhà kính trong quá trình vận hành. Điều này khiến đây là một lựa chọn năng lượng ít phát thải carbon.

Điện hạt nhân có lợi thế hơn các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời và gió, vốn rất quan trọng để giảm phát thải nhưng lại không đảm bảo cung ứng liên tục do phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Chẳng hạn, ngành thủy điện, hiện chiếm khoảng 30% sản lượng điện tại Việt Nam, cũng ngày càng dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu như hạn hán và lượng mưa thay đổi.

Điện hạt nhân có thể cung cấp nguồn điện phụ tải nền ổn định và đáng tin cậy, đảm bảo cung cấp năng lượng ổn định khi các nguồn tái tạo khác không tạo ra đủ điện.

Bên cạnh đó, khi nền kinh tế và dân số Việt Nam tăng trưởng nhanh chóng sẽ khiến nhu cầu về điện ngày càng tăng. Nếu Việt Nam mở rộng sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch để đáp ứng nhu cầu này thì sẽ có nguy cơ làm tăng lượng phát thải khí nhà kính.

Nếu đưa điện hạt nhân vào cơ cấu năng lượng, Việt Nam có thể tăng đáng kể khả năng thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Về lâu dài, điện hạt nhân có thể cung cấp nguồn điện ổn định và tiết kiệm chi phí hơn, giúp cải thiện an ninh năng lượng dài hạn bằng cách giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương trước biến động giá nhiên liệu toàn cầu và gián đoạn chuỗi cung ứng.

Tiến sĩ Richard Ramsawak cho hay, mặc dù việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân có chi phí ban đầu cao nhưng chi phí vận hành thường thấp hơn so với các nhà máy nhiên liệu hóa thạch.

Trong dài hạn, điều này có thể giúp giảm chi phí năng lượng cho người tiêu dùng và các ngành công nghiệp, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh kinh tế.

Việt Nam đối mặt với những thách thức chính gì khi phát triển điện hạt nhân?

Tiến sĩ Richard Ramsawak đánh giá, một trong những rào cản chính đối với việc triển khai điện hạt nhân tại Việt Nam là tính khả thi về mặt kinh tế. Các nhà máy điện hạt nhân đòi hỏi khoản đầu tư ban đầu rất lớn và Chính phủ phải đánh giá xem có đủ khả năng chi trả hay không, song song với việc cân đối ngân sách.

Bên cạnh đó, các vấn đề về an toàn và môi trường cũng rất quan trọng. Nhận thức của công chúng về tính an toàn của điện hạt nhân vẫn là một thách thức, đặc biệt là sau thảm họa năm 2011 tại Fukushima, Nhật Bản. Việt Nam sẽ cần đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế nghiêm ngặt nếu quyết định tiến hành các dự án hạt nhân.

Không chỉ vậy, theo Tiến sĩ Richard Ramsawak, việc truyền thông thường xuyên và minh bạch với công chúng về các dự án hạt nhân, các biện pháp an toàn và rủi ro tiềm ẩn là điều cần thiết. Điều này đảm bảo rằng công chúng có thể tiếp cận các kết quả đánh giá và báo cáo độc lập về tính an toàn của các dự án cũng có thể nâng cao trách nhiệm giải trình và lòng tin.

Việt Nam có thể cân nhắc các công nghệ mới nổi như lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) và lò phản ứng hạt nhân thế hệ 4, an toàn hơn và hiệu quả hơn so với các lò phản ứng truyền thống. SMR có thể phù hợp với Việt Nam vì chúng đòi hỏi ít vốn đầu tư hơn và linh hoạt hơn trong quá trình triển khai.

Việc đào tạo lực lượng lao động có kỹ năng cao cũng rất cần thiết để phát triển điện hạt nhân. Việt Nam có thể hợp tác với các quốc gia đã có ngành công nghiệp hạt nhân lớn mạnh (như Pháp, Nhật Bản, Nga) để đào tạo kỹ sư, kỹ thuật viên và cán bộ quản lý về công nghệ hạt nhân, quy trình an toàn và vận hành nhà máy.

Ngoài ra, việc đầu tư vào các tổ chức giáo dục và nghiên cứu trong nước để phát triển chuyên môn về khoa học và kỹ thuật hạt nhân cũng là một yếu tố cần thiết.

Nhìn về tương lai năng lượng của Việt Nam, theo Tiến sĩ Richard Ramsawak, điện hạt nhân mang đến cơ hội giải quyết nhiều thách thức cùng lúc: vừa đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, vừa giảm phát thải carbon và duy trì tăng trưởng kinh tế.

"Với kế hoạch và cách triển khai phù hợp, điện hạt nhân có thể đóng vai trò quan trọng giúp Việt Nam chuyển đổi sang tương lai năng lượng bền vững, đồng thời hỗ trợ các mục tiêu kinh tế và môi trường rộng lớn hơn của đất nước", Tiến sĩ Richard Ramsawak nhấn mạnh.