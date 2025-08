Chính phủ liên bang Mỹ trả lương cho 154.000 người không làm việc

Thông tin được kênh ABC News đăng tải dựa trên xác nhận từ một quan chức thuộc chính quyền Mỹ.

Trước đó, con số cập nhật này, lần đầu được đăng tải bởi báo Washington Post, bao gồm hàng nghìn nhân viên tại hàng chục cơ quan liên bang. Họ là những người đã chấp nhận các đề nghị "mua lại vị trí" tính đến tháng 6/2025, nhằm duy trì quyền lợi và lương cho đến hết năm tài khóa 2025 vào ngày 30/9. Số nhân sự này chiếm hơn 6% trong tổng số 2,3 triệu nhân viên dân sự liên bang.

Những người ủng hộ chương trình này cho rằng đây là cách cải tổ sáng tạo, giúp chính phủ tập trung vào các ưu tiên đã định và tiết kiệm chi phí dài hạn sau năm tài khóa này. Phát ngôn viên của Văn phòng Quản lý Nhân sự Liên bang (OPM) - bà McLaurine Pinover - cho biết: "Chương trình không chỉ hợp pháp mà còn mang lại cho hơn 150.000 công chức một sự chia tay trang trọng và hào phóng với chính phủ liên bang. Đồng thời, chương trình này đã giúp giảm tải lớn cho người nộp thuế Mỹ. Chưa có chính quyền nào trước đây đạt được mức tiết kiệm lớn đến vậy trong thời gian ngắn như thế".

Tuy nhiên, ở luồng ý kiến khác, một số nhà phê bình cho rằng chương trình đã được triển khai một cách vội vàng và thiếu kiểm soát, gây ra sự xáo trộn trong các văn phòng chính phủ, ảnh hưởng đồng loạt đến cả nhân sự lẫn các chương trình công vụ, đồng thời làm bùng phát các vụ kiện tụng giữa các nghiệp đoàn công chức và chính phủ bởi tất cả đều sử dụng tiền đóng thuế của người dân.

Max Steier - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của tổ chức Partnership for Public Service - bày tỏ quan điểm với kênh ABC News: "Người đóng thuế Mỹ không chỉ chứng kiến những công chức tận tâm bị gạt sang một bên mà họ còn phải chi trả cho điều đó. Mọi thứ thật vô lý. Điều này gây tổn hại nghiêm trọng đến năng lực phục vụ của chính phủ".

Văn phòng Quản lý Nhân sự từ chối cung cấp số liệu về tổng chi phí lương và quyền lợi cho những nhân viên không làm việc và đã hoặc sắp từ chức, cũng như chi phí pháp lý để bảo vệ chương trình "mua lại vị trí" này trước tòa.

Trong một báo cáo công bố hôm 31/7, các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ ước tính chính phủ Hoa Kỳ đã chi hàng tỷ USD cho các nhân viên nghỉ việc, dù tự nguyện hay do liên quan đến kiện tụng. Báo cáo cũng cho rằng toàn bộ chiến dịch cắt giảm chi tiêu do tỷ phú Elon Musk - người từng lãnh đạo tại Bộ Hiệu quả Chính phủ - đã khiến chính phủ tổn thất 21,7 tỷ USD do sai sót và lãng phí.

Tuy nhiên, con số 21,7 tỷ USD do phía đảng Dân chủ đưa ra là ước tính và có thể bao gồm cả các dữ liệu gây tranh cãi. Báo cáo này dựa trên giả định rằng có 200.000 nhân viên trong chương trình "mua lại", trong khi con số thực tế là 154.000.