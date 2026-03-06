Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chính phủ quy định chi tiết ngưỡng doanh thu miễn các loại thuế với hộ kinh doanh

06-03-2026 - 10:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 68 ngày 5-3, quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo quy định tại Nghị định 68, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Chính phủ quy định thuế mới cho hộ kinh doanh năm 2026 - Ảnh 1.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 68 quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm trên 500 triệu đồng thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng và áp dụng phương pháp tính trực tiếp theo doanh thu bằng tỉ lệ % nhân với doanh thu. Tỉ lệ % và doanh thu tính thuế thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm cả cá nhân đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm người đại diện hộ kinh doanh (sau đây gọi là cá nhân kinh doanh) có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên mức doanh thu quy định Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Về phương pháp tính thuế, Nghị định 68 nêu rõ, phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất nhân với doanh thu tính thuế áp dụng đối với cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân áp dụng theo quy định tại Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập tính thuế nhân với thuế suất áp dụng đối với cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 3 tỉ đồng và trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng lựa chọn phương pháp này.

Thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra trừ chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 3 tỉ đồng hoặc có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng đang áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập tính thuế nhân với thuế suất thì thực hiện ổn định phương pháp tính thuế trong 2 năm liên tục kể từ năm đầu tiên áp dụng.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng đang áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất nhân với doanh thu tính thuế, nếu hết năm xác định doanh thu thực tế năm trên 3 tỉ đồng thì từ năm tiếp theo phải chuyển sang áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập tính thuế nhân với thuế suất.

Về doanh thu để xác định thuế thu nhập cá nhân, Nghị định 68 quy định, doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Doanh thu này bao gồm cả các khoản thưởng được nhận, khoản được nhận từ hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thanh toán, khoản hỗ trợ được nhận bằng tiền hoặc không bằng tiền, các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, doanh thu khác mà cá nhân kinh doanh được nhận không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, không bao gồm chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại.

Nghị định 68 có hiệu lực thi hành từ ngày 5-3.

Theo Minh Chiến

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nóng: Chính thức có quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Nóng: Chính thức có quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh Nổi bật

Lộ diện quốc gia rót hơn 1 tỷ USD vào Việt Nam, vượt Singapore, trở thành nhà đầu tư có tổng vốn FDI cao nhất trong 2 tháng đầu năm 2026

Lộ diện quốc gia rót hơn 1 tỷ USD vào Việt Nam, vượt Singapore, trở thành nhà đầu tư có tổng vốn FDI cao nhất trong 2 tháng đầu năm 2026 Nổi bật

Chỉ bán hàng online trên sàn TMĐT, doanh thu dưới 3 tỷ/năm phải kê khai thuế thế nào? Shopee hướng dẫn

Chỉ bán hàng online trên sàn TMĐT, doanh thu dưới 3 tỷ/năm phải kê khai thuế thế nào? Shopee hướng dẫn

10:21 , 06/03/2026
Thu hồi đất của gần 300 hộ dân phục vụ dự án nhà hát Opera Hà Nội

Thu hồi đất của gần 300 hộ dân phục vụ dự án nhà hát Opera Hà Nội

10:00 , 06/03/2026
Cận cảnh các khu dân cư bị tạm dừng cấp phép xây dựng trong khu vực Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Cận cảnh các khu dân cư bị tạm dừng cấp phép xây dựng trong khu vực Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

09:33 , 06/03/2026
Chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán công dân khỏi Trung Đông khi cần thiết

Chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán công dân khỏi Trung Đông khi cần thiết

09:12 , 06/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên