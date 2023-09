Chính phủ xuất giảm hơn 3.700 tỷ của dự án thu hồi đất cho Sân bay Long Thành

Tại chương trình phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Lý do điều chỉnh đưa ra do trong quá trình triển khai, một số nội dung của Dự án có thay đổi so với chỉ tiêu chủ yếu đã được Quốc hội thông qua.

Theo đó, Chính phủ đề nghị điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư Dự án từ 22.938 tỷ đồng xuống 19.207,504 tỷ đồng (giảm 3.730,496 tỷ đồng so với sơ bộ tổng mức đầu tư 22.938 tỷ đồng tại Nghị quyết số 53/2017/QH14 của Quốc hội và giảm 3.648,496 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư 22.856 tỷ đồng tại Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Nội dung điều chỉnh còn có diện tích đất thu hồi là 5.317,35 ha, giảm 82 ha. Trong đó, diện tích đất của Dự án sân bay Long Thành là 5.000 ha; Diện tích đất khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn là 284,7 ha (tăng 2,35 ha). Tăng diện tích đất tái lập hạ tầng ngoài ranh giới Cảng hàng không 32,65 ha; Giảm không thực hiện đầu tư đối với diện tích đất Phân khu III - Khu dân cư, tái định cư Bình Sơn 97 ha và giảm diện tích đất khu nghĩa trang 20 ha.

Chính phủ cũng đề nghị điêù̀ chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 (Quốc hội quyết định hoàn thành năm 2021) nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý và hoàn thành việc xây dựng đối với các khu vực điều chỉnh theo quy hoạch của các dự án thành phần.

Bên cạnh đó, Chính phủ xin bổ sung việc bố trí tái định cư các hộ dân thuộc 2 tuyến giao thông kết nối T1, T2 vào Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Quá trình triển khai công tác thu hồi đất và xét bố trí tái định cư phát sinh nhiều trường hợp đặc biệt là hộ phụ phải bố trí tái định cư (tăng 1.549 hộ phụ so với quy hoạch được duyệt), do đó UBND tỉnh Đồng Nai đã chủ động điều chỉnh quy hoạch Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn nhằm đảm bảo đủ bố trí tái định cư cho các hộ dân đặc biệt là các hộ phụ.

Các nội dung điều chỉnh, Chính phủ cho hay đã được UBND tỉnh Đồng Nai rà soát, tính toán, phê duyệt, cam kết bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 6 Nghị định 10/2021/NĐ-CP, Thông tư số 12/2021/TT-BXD và quy định pháp luật liên quan.