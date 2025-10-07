Chính quyền hai cấp: Tiền lương không phải là tất cả với cán bộ, công chức

Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Hữu Thành là một trong 34 cán bộ của Bộ Nội vụ được điều động, biệt phái về địa phương. Trong đó, ông Thành được cử về tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ đầu tháng 9.

Trao đổi với Tiền Phong , ông Nguyễn Hữu Thành cho biết, sau 1 tháng về địa phương, cá nhân ông không gặp khó khăn, vướng mắc gì. Công việc trước đây ở cơ quan đã được cấp trưởng tập trung chỉ đạo thay. Còn khi đi địa phương, vấn đề về phương tiện, làm việc, cũng như đi cơ sở về xã, phường đều được địa phương quan tâm, tạo điều kiện.

Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Hữu Thành.

Cán bộ, công chức còn có những bỡ ngỡ ban đầu

-Kể từ khi được tăng cường trực tiếp xuống cơ sở hỗ trợ địa phương, sau 3 tháng triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cá nhân ông thấy những bất cập gì lớn nhất cần phải được khắc phục?

Tỉnh Thanh Hóa cũng như các địa phương khác đều có một số điểm chung giống nhau: Khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập đơn vị hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức được bố trí, sắp xếp lại trên cơ sở cán bộ cấp xã hiện có, ở huyện chuyển về, điều động một số công chức có chuyên môn sâu từ tỉnh chuyển xuống. Do thực hiện trình tự, thủ tục và các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mới nên đội ngũ cán bộ, công chức còn có những bỡ ngỡ ban đầu.

"Cán bộ, công chức thường có tinh thần cống hiến, cũng không hẳn chỉ vì chế độ, chính sách mà người ta rời bộ máy", ông Nguyễn Hữu Thành.

Mặt khác, có một số vị trí việc làm, chức danh cấp xã chưa đáp ứng được đầy đủ hoàn toàn. Trước đây, một số cán bộ, công chức chỉ thực hiện một lĩnh vực chuyên môn, nhưng hiện nay, một người thường phải đảm nhiệm nhiều lĩnh vực. Vì thế, có những lĩnh vực chưa được thực hiện từ trước, nên lúc đầu còn bỡ ngỡ.

Địa phương cũng đã lường trước vấn đề này, nên đã có sự điều động, luân chuyển, biệt phái từ bộ phận này sang bộ phận kia, rồi từ trên tỉnh xuống, nên cơ bản đến nay cũng đã đáp ứng được.

-Còn vấn đề hạ tầng công nghệ và cơ sở dữ liệu ở địa phương trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân thì sao, thưa ông?

Hiện nay, hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ, nên việc triển khai thực hiện vẫn còn những hạn chế nhất định. Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành dù đã được quan tâm giải quyết, nhưng vẫn chưa đầy đủ, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những vướng mắc.

Đối với người dân, khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên VNeID , việc thao tác thủ tục vẫn còn chưa được thuần thục, nên cán bộ, công chức phải sử dụng nhiều công để hướng dẫn, thậm chí làm giúp người dân.

Khối lượng thủ tục hành chính ở địa phương tương đối nhiều. Địa phương khi thực hiện thủ tục hành chính, ngoài trên môi trường điện tử, lại phải in ra bản giấy, ký trực tiếp, đóng dấu đỏ để người dân được nhận kết quả bằng bản giấy khi giải quyết các thủ tục hành chính.

Do đó, địa phương mong muốn các cơ quan, tổ chức đơn giản hóa các thủ tục hành chính và hồ sơ, giấy tờ; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp phải xuất trình hoặc cung cấp giấy tờ, hồ sơ bản giấy.

Ông Nguyễn Hữu Thành làm việc với cán bộ, công chức địa phương.

Nhìn tổng thể, sau 3 tháng triển khai, chính quyền địa phương hai cấp đã đi vào nề nếp, một số khó khăn, vướng mắc đã được khắc phục. Hiện nay, địa phương đang tập trung thực hiện các yêu cầu của Trung ương. Trong đó có việc hoàn thiện, bố trí đầy đủ số lượng biên chế cán bộ, công chức cũng như chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo phù hợp.

Bên cạnh đó, địa phương cũng đang tập trung triển khai việc cung ứng các dịch vụ công, đảm bảo đến 15/10 cơ bản hoàn thành các chương trình, đề án về việc sắp xếp, bố trí các trung tâm cung ứng dịch vụ công, bảo đảm cấp xã đủ lực lượng, con người và chuyên môn để thực hiện được nhiệm vụ.

Vị trí việc làm cần phù hợp với năng, lực sở trường

-Chính phủ yêu cầu cho nghỉ theo chế độ những cán bộ, công chức không đáp ứng nhiệm vụ, làm cơ sở cho việc tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã. Ông thấy sao về điều này?

Khi triển khai Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ, cơ bản những người không đáp ứng được yêu cầu đã được giải quyết chính sách, nghỉ việc theo chế độ rồi. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công việc, vẫn còn những trường hợp về chuyên môn bằng cấp thì phù hợp, nhưng năng lực, trình độ vẫn chưa phù hợp.

Khắc phục điều này, từ ngày 1/7 đến nay, các địa phương đã điều chuyển những người không phù hợp sang bộ phận khác để phù hợp với năng lực, trình độ của họ. Điều quan trọng, hiện nay đã áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và các địa phương còn chưa đáp ứng được đầy đủ. Việc này cũng không thể thay thế ngay được, mà vẫn phải đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức.

Bố trí nơi ăn chốn ở, đi lại để cán bộ an tâm cống hiến

-Theo ông, cần phải có chính sách gì để vừa giữ chân người có năng lực, vừa thu hút được người tài vào bộ máy? Liệu có phải là vấn đề tiền lương, thu nhập, thưa ông?

Về chế độ, chính sách để giữ chân và thu hút người tài, quy định về việc này cũng đã có. Nhưng theo tôi, đây không phải là một yêu cầu cấp thiết nhất. Cán bộ, công chức thường có tinh thần cống hiến, cũng không hẳn chỉ vì chế độ, chính sách mà người ta rời bộ máy.

Sau 3 tháng triển khai, chính quyền địa phương hai cấp cơ bản đã đi vào nề nếp.

Tôi cho rằng, tiền lương, thu nhập cũng chỉ là một trong nhiều yếu tố, nhưng không phải tất cả. Chế độ, chính sách cũng cần thiết, nhưng điều quan trọng nhất là phải bố trí vị trí việc làm phù hợp với năng, lực sở trường, trình độ chuyên môn của họ. Đồng thời có môi trường pháp lý bảo đảm an toàn để họ yên tâm công tác và cống hiến, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn.

Bên cạnh đó, vấn đề về gia đình, nơi ăn chốn ở phù hợp với mỗi cán bộ, công chức cũng là việc cần phải quan tâm. Khi sáp nhập cấp tỉnh, cấp xã, quá trình đi lại cũng là cả một vấn đề, địa phương có bố trí phù hợp để người ta yên tâm gắn bó và cống hiến hay không?

Tùy theo tình hình cụ thể, một số địa phương đã áp dụng một số chính sách cho phù hợp. Ví dụ với khu vực miền núi khó khăn về đi lại, tỉnh Thanh Hóa khi điều động người ở miền xuôi lên, ngoài chế độ chính sách chung cho vùng miền núi, tỉnh còn có chế độ hỗ trợ thêm, đảm bảo sinh hoạt, phương tiện đi lại cho cán bộ, công chức.

Cũng có địa phương đã trích tiền hỗ trợ hằng tháng, hay bố trí các phương tiện giao thông cần thiết để đưa đón cán bộ, công chức, rồi chính sách về nhà ở công vụ… Đó là những chính sách cụ thể, thiết thực để cán bộ, công chức yên tâm công tác và gắn bó lâu dài.

Xin cảm ơn ông!