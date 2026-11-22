Ngày 24/11 được chọn làm Ngày Văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 7/1/2026, sau đó được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026. Ngày này gắn với sự kiện khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946), có sự tham dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hơn 200 đại biểu. Theo quy định mới, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương vào dịp này.

Năm 2026, Ngày Văn hóa Việt Nam rơi vào thứ Ba (24/11). Bên cạnh lịch nghỉ của người lao động, một số địa phương và trường học cũng đã thông báo cho học sinh nghỉ 1 ngày vào 24/11, sau đó trở lại trường vào thứ Tư (25/11).

Tại Hưng Yên, thực hiện Công văn số 4179/SGDĐT-VP ngày 6/11/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Bắc Đông Hưng thông báo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghỉ ngày 24/11. Lịch nghỉ áp dụng đối với các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc địa bàn xã.

Năm 2026, Ngày Văn hóa Việt Nam rơi vào thứ Ba (24/11)

Tại TP.HCM, một số trường cũng đã có thông báo cụ thể. Trường Tiểu học Lê Lợi (xã Hiệp Phước) thông báo học sinh nghỉ học vào thứ Ba, ngày 24/11 và trở lại trường vào thứ Tư, ngày 25/11. Trường THPT Trần Hữu Trang cũng thông báo toàn thể học sinh nghỉ học trong ngày này.

Việc nghỉ ngày 24/11 được thực hiện trong bối cảnh Nghị quyết số 28/2026/QH16 quy định về Ngày Văn hóa Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày này trong ngành giáo dục.

Tuy nhiên, lịch nghỉ học cụ thể cần căn cứ vào thông báo của cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương và từng nhà trường. Vì vậy, phụ huynh và học sinh nên theo dõi thông báo chính thức của trường để nắm chính xác lịch nghỉ, lịch học trở lại và kế hoạch học bù (nếu có).

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