CHÍNH THỨC: Lịch tựu trường của học sinh 34 tỉnh thành, vậy là sắp đi học rồi!

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 áp dụng cho bậc mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên toàn quốc. Trong đó, thông tin về lịch tựu trường của học sinh sau kỳ nghỉ hè 2025 được phụ huynh và học sinh quan tâm.

Theo đó, học sinh tại 34 tỉnh thành sẽ tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày khai giảng, tức ngày 29/8. Riêng các lớp đầu cấp như lớp 1, lớp 6 và lớp 10 được phép đến trường sớm nhất trước 2 tuần để làm quen môi trường mới, tức ngày 22/8.

Ngày khai giảng thống nhất trên toàn quốc sẽ rơi vào 5/9/2025 .

Năm học 2025-2026 được chia thành hai học kỳ. Học kỳ I kết thúc trước 18/1/2026, còn bế giảng toàn năm trước 31/5/2026.

Việc xét công nhận hoàn thành tiểu học và tốt nghiệp THCS sẽ hoàn tất trước 30/6/2026, còn công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp phải xong trước 31/7/2026.

Một điểm đáng chú ý khác là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm sau dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6/2026, sớm hơn 2 tuần so với mọi năm.

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố khung kế hoạch thời gian năm học 2025 – 2026.

Khung thời gian này đảm bảo tối thiểu 35 tuần thực học (18 tuần học kỳ I và 17 tuần học kỳ II), đồng thời cho phép các địa phương linh hoạt điều chỉnh nếu gặp tình huống bất khả kháng như thiên tai hoặc dịch bệnh. Khi đó, thời gian năm học có thể kéo dài tối đa 2 tuần so với quy định, nhưng phải báo cáo cơ quan quản lý giáo dục cấp trên.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.

Như vậy, học sinh ở 34 tỉnh thành chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là bước vào năm học mới. Các bạn lớp đầu cấp sẽ quay lại trường sớm hơn để kịp làm quen bạn bè, thầy cô và môi trường học, trong khi các khối khác sẽ đồng loạt tựu trường ngay tuần cuối tháng 8, sẵn sàng cho lễ khai giảng rộn ràng vào ngày 5/9 tới!