Chính thức mở bán chung cư Benhill - Chất sống trẻ trung tâm điểm Thuận An

Theo đó, chỉ vừa ra mắt nhưng Benhill đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của các khách hàng có nhu cầu ở thực và đầu tư nhờ sở hữu vị trí đắc địa, diện tích đa dạng, mức giá và chính sách ưu việt. Đây cũng là một trong số ít những dự án có pháp lý đầy đủ, minh bạch bậc nhất thị trường căn hộ Bình Dương ở thời điểm hiện tại. Bởi thế, sự kiện mở bán chính thức được diễn ra ngày 8/9 tới đây tại khu căn hộ mẫu Benhill dự kiến sẽ thu hút đông đảo khách hàng đến tham dự. Nơi những chủ nhân tương lai có thể trải nghiệm không gian tổ ấm mơ ước và nhận tư vấn phương án tài chính phù hợp nhất cho mình.



Tại sự kiện mở bán ngày 8/9/2024 sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho khách hàng

Chung cư Benhill được phát triển bởi Chủ đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Benhouse Việt Nam tọa lạc ở vị trí đắc địa ngay mặt tiền đường Thuận Giao 25, kết nối trực tiếp với nhiều tuyến đường trọng điểm như Mỹ Phước - Tân Vạn (Đoạn vành đai 3), Đại lộ Bình Dương, Thủ Khoa Huân… Đây là khu vực có dân cư đông đúc và nhịp sống sôi động bậc nhất tại Thuận An, nơi kết nối rất thuận tiện với các khu công nghiệp, tòa nhà văn phòng, trường đại học trong địa bàn và các thành phố giáp ranh như Thành phố Thủ Dầu Một, Thành phố Dĩ An, Thành phố Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ dự án di chuyển tới khu công nghiệp Việt Hương, VSIP1 (khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 1), Đồng An, Sóng Thần trong vòng chưa đầy 15 phút. Hệ thống giáo dục liên cấp và y tế xung quanh dự án "dày đặc" từ mầm non đến đại học như trường tiểu học - THCS Thuận Giao, THPT Lý Thái Tổ, trường Đại học kinh tế kỹ thuật Bình Dương; bệnh viện Columbia Asia, bệnh viện Đa khoa An Phú. Thêm vào đó, cư dân có thể di chuyển tới các trung tâm thương mại hàng đầu Bình Dương như Aeon Mall Canary, Lotte Mart, MM Mega Market chỉ trong vòng 15 phút. Điểm cộng hoàn hảo cho vị trí và liên kết vùng tỏa ra các hướng đều chạm đến tiện ích.

Chú trọng yếu tố "giao hòa với thiên nhiên", Benhill khéo léo lồng ghép bố trí đan xen các mảng xanh vườn cảnh quan, khu thư giãn tại các tầng căn hộ với chuỗi tiện ích từ hồ bơi, trường mầm non, khu shophouse thương mại đưa vào khai thác gym, yoga, siêu thị, chuỗi nhà hàng F&B, cafe, phòng khám để phục vụ tối đa mọi nhu cầu của cư dân.

Benhill được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng

Chung cư Benhill sở hữu đa dạng loại hình căn hộ từ 1 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ với diện tích hợp lý từ 37,4 đến 95,8 m2, được thiết kế công năng linh hoạt, thông minh, phù hợp với xu hướng sống của giới trẻ hiện đại là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình trẻ, người trẻ độc thân, đặc biệt là các kỹ sư, chuyên gia, lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trong thành phố Thuận An và lân cận.

Là một trong những khách hàng đầu tiên đặt chỗ mua căn hộ tại dự án, chị Thu Yên (Bình Dương) cho biết:"Với vị trí và tiện ích của chung cư thì cả gia đình rất hài lòng rồi, nhưng điều khiến tôi quyết tâm mua là giải pháp tài chính rất hấp dẫn. Tôi chỉ cần thanh toán 150 triệu là ký hợp đồng mua bán, theo kế hoạch sau 18 tháng nghĩa là đến khi nhận nhà chỉ phải đóng đến 550 triệu cho căn hộ 2 phòng ngủ, phần còn lại ngân hàng cho vay sẽ giải ngân song song nên phần nào giúp hai vợ chồng tôi giảm bớt được áp lực tài chính", chị Thu Yên cho biết. Ngoài ra, chính sách mua nhà tại Benhill cũng cho thấy ngân hàng sẽ giải ngân song song đến 60% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% tới 18 tháng. Trường hợp khách hàng vững tài chính lựa chọn thanh toán sớm sẽ được chiết khấu tới 6% giá trị căn hộ.

Căn hộ Benhill được thiết kế tối ưu công năng, tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành

Theo thông tin từ đơn vị phát triển kinh doanh Đất Xanh Miền Bắc, dự án đang mở bán đợt 1 với mức giá chỉ từ 26 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 1,1 - 1,5 tỷ đồng cho căn hộ từ 1 - 2 phòng ngủ nên nhiều khách hàng nhanh nhạy đã booking đặt chỗ để nắm bắt nhịp giá hấp dẫn này. Đặc biệt trước thềm mở bán, khu căn hộ mẫu cũng đón nhận hàng chục thậm chí có ngày hàng trăm khách hàng tới tham quan, tìm hiểu thông tin dự án, đây là một tín hiệu tích cực đối với Benhill và sự ấm áp tăng dần của thị trường bất động sản Bình Dương. Tuy nhiên vẫn phải nhìn nhận một cách khách quan rằng dự án có những điểm mạnh về vị trí, về giá và về câu chuyện pháp lý mà không phải dự án nào cũng có được.

Trong khi thị trường căn hộ Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh đang "khan hiếm" sản phẩm pháp lý đầy đủ và phân khúc giá dưới 2 tỷ gần như "biến mất" thì sự xuất hiện của chung cư Benhill hứa hẹn sẽ giải tỏa cơn khát nhu cầu ở thực và đầu tư dòng tiền rất hợp lý cho khách hàng trẻ.

Ngày 8/9 tới đây, các khách hàng tham dự sự kiện mở bán chính thức sẽ được trải nghiệm chất sống trẻ trung tại khu căn hộ mẫu Benhill và không gian trải nghiệm mùa đoàn viên hạnh phúc cho các gia đình.