Chính thức mở cổng bình chọn các hạng mục Giải Trí tại WeChoice Awards 2024: Cuộc đua gay cấn giữa các "đỉnh lưu Vbiz"!

Danh sách đề cử hạng mục Màn trình diễn bùng nổ (không liệt kê thứ tự voting):



Trống Cơm - Tự Long, SOOBIN, Cường Seven - Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

I'm Thinking About You - tlinh, Hùng Huỳnh, WEAN, RHYDER, Đức Phúc - Anh Trai Say Hi

Set diễn GERDNANG - GENfest 2024

Anh Đã Làm Gì Đâu - Nhật Hoàng, Thuỳ Chi - Rap Việt

Set diễn MCK - Những Thành Phố Mơ Màng Summer Tour Hà Nội

Mashup Mùa Đông x Chuyện Của Mùa Đông - Tóc Tiên, Minh Hằng, Minh Tuyết, Ngọc Phước - Chị Đẹp Đạp Gió 2024

Qua Từng Khung Hình - Robber, Ngắn - Rap Việt

Set diễn tlinh - GENfest 2024