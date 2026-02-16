Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chính thức thông xe cầu phao Đoan Hùng, ô tô dưới 7 chỗ được đi qua

16-02-2026 - 14:14 PM | Bất động sản

Cầu phao Đoan Hùng bắc qua sông Lô nối hai tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang chính thức được đưa vào khai thác, cho phép ô tô dưới 7 chỗ lưu thông qua lại.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại lễ thông cầu phao.

Sáng 16/2, cầu phao Đoan Hùng chính thức thông xe sau quá trình triển khai khẩn trương của lực lượng Quân đội phối hợp với các đơn vị địa phương. Theo phương án tổ chức giao thông, cầu cho phép các phương tiện ô tô dưới 7 chỗ lưu thông theo sự điều tiết, hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn kỹ thuật trong điều kiện khai thác tạm thời.

Trước đó, từ sáng 15/2, Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) đã chủ trì, phối hợp với Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ và chính quyền địa phương đồng loạt triển khai máy móc, phương tiện tại hai đầu bờ sông để lắp đặt cầu.

Cầu phao có chiều dài khoảng 229m, mặt cầu rộng 6m, kết cấu nổi, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác.

Phát biểu tại lễ thông cầu, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam , Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc thông xe cầu phao không chỉ mang ý nghĩa bảo đảm giao thông đơn thuần mà còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó quân – dân trong thời điểm cấp bách.

Cầu phao có chiều dài khoảng 229m, mặt cầu rộng 6m.

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, dấu ấn đậm nét của công trình chính là tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Dù đang trong thời gian nghỉ Tết, nhiều người vừa trở về sum họp cùng gia đình, song khi có lệnh, tất cả lập tức trở lại đơn vị, khẩn trương cơ động đến hiện trường, triển khai nhiệm vụ không chút do dự.

“Đó không chỉ là chấp hành mệnh lệnh mà còn là mệnh lệnh từ trái tim , là bản lĩnh, trách nhiệm và tấm lòng vì nhân dân phục vụ”, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định.

Việc hoàn thành cầu phao Đoan Hùng là kết quả của sự chủ động của Binh chủng Công binh làm nòng cốt, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Quân khu 2, lực lượng tại chỗ cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Sự hiệp đồng đồng bộ, quyết tâm cao đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp công trình hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Cầu phao Đoan Hùng góp phần giải quyết nhu cầu đi lại cấp bách của người dân hai bờ sông Lô.

Cầu phao đi vào khai thác đã góp phần giải quyết nhu cầu đi lại cấp bách của người dân hai bờ sông Lô , duy trì ổn định sản xuất, lưu thông hàng hóa và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Về lâu dài, tỉnh Phú Thọ đang tập trung hoàn thiện các thủ tục để khởi công cầu Sông Lô mới vào ngày 1/3/2026, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác vào ngày 1/3/2027 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Viết Hà

Tiền Phong

