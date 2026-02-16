Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công viên Hà Nội 'thay da đổi thịt', trang trí rực rỡ đón Xuân

16-02-2026 - 08:18 AM | Bất động sản

Công viên Hà Nội 'thay da đổi thịt', trang trí rực rỡ đón Xuân

Những ngày giáp Tết, "lá phổi xanh" của Thủ đô như bừng tỉnh với diện mạo hoàn toàn mới. Không chỉ rực rỡ sắc hoa hay các tiểu cảnh mừng xuân được chăm chút tỉ mỉ, các công viên Hà Nội còn mang đến một không gian văn hóa đậm đà bản sắc, sẵn sàng trở thành điểm du xuân lý tưởng cho người dân trong những ngày đầu năm mới.

VIDEO: Công viên Hà Nội khoác 'áo mới' đón Tết.
​Công viên Hà Nội 'thay da đổi thịt', trang trí rực rỡ đón Xuân- Ảnh 1.

Sau quá trình tháo dỡ hàng rào và chỉnh trang, nhiều công viên tại Hà Nội chào Xuân Bính Ngọ 2026 với diện mạo mới, thông thoáng và hiện đại hơn. Công tác hoàn thiện cảnh quan, trang trí đã được gấp rút thực hiện để phục vụ người dân du Xuân.

​Công viên Hà Nội 'thay da đổi thịt', trang trí rực rỡ đón Xuân- Ảnh 2.

Theo UBND TP Hà Nội, đợt chỉnh trang này không chỉ phục vụ Tết mà còn hướng tới mục tiêu dài hạn: tối ưu hóa việc quản lý và phát huy giá trị của hệ thống không gian xanh công cộng.

​Công viên Hà Nội 'thay da đổi thịt', trang trí rực rỡ đón Xuân- Ảnh 3.

Để phục vụ người dân du xuân an toàn, sạch sẽ, lực lượng chức năng sẽ duy trì chế độ trực xuyên Tết, đảm bảo cảnh quan luôn xanh, sạch, đẹp.

​Công viên Hà Nội 'thay da đổi thịt', trang trí rực rỡ đón Xuân- Ảnh 4.

Tại Công viên Thống Nhất, nhiều đoạn rào sắt được tháo dỡ, tạo tầm nhìn thông thoáng từ mặt phố. Thảm cỏ được cắt tỉa, bồn hoa bổ sung sắc màu đón xuân. Công nhân thi công liên tục để kịp tiến độ trước Tết.

​Công viên Hà Nội 'thay da đổi thịt', trang trí rực rỡ đón Xuân- Ảnh 5.

​Công viên Hà Nội 'thay da đổi thịt', trang trí rực rỡ đón Xuân- Ảnh 6.

​Công viên Hà Nội 'thay da đổi thịt', trang trí rực rỡ đón Xuân- Ảnh 7.

Ở Công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô, khu vực từng quây kín để khai thác dịch vụ đã được thu hồi, trả lại không gian mở. Các hạng mục cải tạo hoàn tất trong thời gian ngắn.

​Công viên Hà Nội 'thay da đổi thịt', trang trí rực rỡ đón Xuân- Ảnh 8.

Khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm cũng được tăng cường vệ sinh môi trường, bổ sung thảm hoa và cụm trang trí. Lực lượng quản lý bố trí trực xuyên Tết để duy trì cảnh quan.

​Công viên Hà Nội 'thay da đổi thịt', trang trí rực rỡ đón Xuân- Ảnh 9.

​Công viên Hà Nội 'thay da đổi thịt', trang trí rực rỡ đón Xuân- Ảnh 10.

​Công viên Hà Nội 'thay da đổi thịt', trang trí rực rỡ đón Xuân- Ảnh 11.

Ghi nhận thực tế cho thấy, diện mạo nhiều công viên thay đổi rõ rệt. Không gian mở giúp người dân ra vào thuận tiện hơn, không còn cảm giác bị ngăn cách bởi hàng rào.

​Công viên Hà Nội 'thay da đổi thịt', trang trí rực rỡ đón Xuân- Ảnh 12.

​Công viên Hà Nội 'thay da đổi thịt', trang trí rực rỡ đón Xuân- Ảnh 13.

​Công viên Hà Nội 'thay da đổi thịt', trang trí rực rỡ đón Xuân- Ảnh 14.

Cuối năm, các gia đình đưa trẻ nhỏ vui chơi, người cao tuổi tập thể dục, bạn trẻ tham gia trải nghiệm bên thảm hoa xuân.

​Công viên Hà Nội 'thay da đổi thịt', trang trí rực rỡ đón Xuân- Ảnh 15.

Sau quá trình chỉnh trang hạ tầng và hoàn thiện cảnh quan, các công viên Hà Nội dịp Tết năm nay mang diện mạo sáng, xanh và dễ tiếp cận hơn. Không gian mở cùng các cụm trang trí xuân biến những “lá phổi xanh” của Thủ đô thành điểm đến quen thuộc trong những ngày đầu năm.

Dương Tài - Trọng Triều

Dương Triều - Trọng Tài

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
7 đại đô thị của các “ông lớn” Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng... cung cấp 38.700 sản phẩm, chiếm 67% nguồn cung thị trường thấp tầng cả nước

7 đại đô thị của các “ông lớn” Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng... cung cấp 38.700 sản phẩm, chiếm 67% nguồn cung thị trường thấp tầng cả nước Nổi bật

Những tuổi sẽ đón nhiều may mắn, tài lộc dồi dào khi động thổ, xây nhà trong năm Bính Ngọ 2026

Những tuổi sẽ đón nhiều may mắn, tài lộc dồi dào khi động thổ, xây nhà trong năm Bính Ngọ 2026 Nổi bật

Xuân không nghỉ trên đại công trường 3.300 tỷ đồng

Xuân không nghỉ trên đại công trường 3.300 tỷ đồng

07:36 , 16/02/2026
Diện mạo quốc lộ 2.300 tỷ qua Lạng Sơn vừa 'lên đời'

Diện mạo quốc lộ 2.300 tỷ qua Lạng Sơn vừa 'lên đời'

17:45 , 15/02/2026
Lập rào chắn công trường hầm chui hơn 700 tỷ ở Hải Phòng ngày Tết

Lập rào chắn công trường hầm chui hơn 700 tỷ ở Hải Phòng ngày Tết

17:03 , 15/02/2026
Cận cảnh đập dâng gần 1.500 tỷ đồng vừa thông xe ở Quảng Ngãi

Cận cảnh đập dâng gần 1.500 tỷ đồng vừa thông xe ở Quảng Ngãi

16:59 , 15/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên