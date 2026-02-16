Công viên Hà Nội 'thay da đổi thịt', trang trí rực rỡ đón Xuân

Sau quá trình chỉnh trang hạ tầng và hoàn thiện cảnh quan, các công viên Hà Nội dịp Tết năm nay mang diện mạo sáng, xanh và dễ tiếp cận hơn. Không gian mở cùng các cụm trang trí xuân biến những “lá phổi xanh” của Thủ đô thành điểm đến quen thuộc trong những ngày đầu năm.