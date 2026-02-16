Công viên Hà Nội 'thay da đổi thịt', trang trí rực rỡ đón Xuân
Những ngày giáp Tết, "lá phổi xanh" của Thủ đô như bừng tỉnh với diện mạo hoàn toàn mới. Không chỉ rực rỡ sắc hoa hay các tiểu cảnh mừng xuân được chăm chút tỉ mỉ, các công viên Hà Nội còn mang đến một không gian văn hóa đậm đà bản sắc, sẵn sàng trở thành điểm du xuân lý tưởng cho người dân trong những ngày đầu năm mới.
VIDEO: Công viên Hà Nội khoác 'áo mới' đón Tết.
Sau quá trình tháo dỡ hàng rào và chỉnh trang, nhiều công viên tại Hà Nội chào Xuân Bính Ngọ 2026 với diện mạo mới, thông thoáng và hiện đại hơn. Công tác hoàn thiện cảnh quan, trang trí đã được gấp rút thực hiện để phục vụ người dân du Xuân.
Theo UBND TP Hà Nội, đợt chỉnh trang này không chỉ phục vụ Tết mà còn hướng tới mục tiêu dài hạn: tối ưu hóa việc quản lý và phát huy giá trị của hệ thống không gian xanh công cộng.
Để phục vụ người dân du xuân an toàn, sạch sẽ, lực lượng chức năng sẽ duy trì chế độ trực xuyên Tết, đảm bảo cảnh quan luôn xanh, sạch, đẹp.
Tại Công viên Thống Nhất, nhiều đoạn rào sắt được tháo dỡ, tạo tầm nhìn thông thoáng từ mặt phố. Thảm cỏ được cắt tỉa, bồn hoa bổ sung sắc màu đón xuân. Công nhân thi công liên tục để kịp tiến độ trước Tết.
Ở Công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô, khu vực từng quây kín để khai thác dịch vụ đã được thu hồi, trả lại không gian mở. Các hạng mục cải tạo hoàn tất trong thời gian ngắn.
Khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm cũng được tăng cường vệ sinh môi trường, bổ sung thảm hoa và cụm trang trí. Lực lượng quản lý bố trí trực xuyên Tết để duy trì cảnh quan.
Ghi nhận thực tế cho thấy, diện mạo nhiều công viên thay đổi rõ rệt. Không gian mở giúp người dân ra vào thuận tiện hơn, không còn cảm giác bị ngăn cách bởi hàng rào.
Cuối năm, các gia đình đưa trẻ nhỏ vui chơi, người cao tuổi tập thể dục, bạn trẻ tham gia trải nghiệm bên thảm hoa xuân.
Sau quá trình chỉnh trang hạ tầng và hoàn thiện cảnh quan, các công viên Hà Nội dịp Tết năm nay mang diện mạo sáng, xanh và dễ tiếp cận hơn. Không gian mở cùng các cụm trang trí xuân biến những “lá phổi xanh” của Thủ đô thành điểm đến quen thuộc trong những ngày đầu năm.
Dương Tài - Trọng Triều
Dương Triều - Trọng Tài
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM