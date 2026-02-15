Lập rào chắn công trường hầm chui hơn 700 tỷ ở Hải Phòng ngày Tết
Những ngày cận Tết, các đơn vị thi công gấp hoàn tất dựng biển báo, bố trí lực lượng ứng trực 24/24h hướng dẫn phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công Dự án nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong, nút giao thông trọng điểm bậc nhất ở cửa ngõ Hải Phòng.
Dự án xây dựng nút giao thông Bùi Viện - Lê Hồng Phong được TP. Hải Phòng rót hơn 700 tỷ đồng ngân sách đầu tư, khởi công ngày 19/12/2025. Mục tiêu dự án nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực phường Hải An, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) cho phương tiện khi di chuyển qua nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong - Ngô Gia Tự.
Quy mô dự án xây dựng hoàn chỉnh nút giao thông tầng 1 theo dạng đảo xuyến, đường kính 60m. Tuyến đường Bùi Viện xây dựng hầm chui dài 485m. Còn đường Lê Hồng Phong - Ngô Gia Tự thiết kế vuốt nối thuận với đảo xuyến. Ảnh: Bên trong công trường thi công đảo xuyến trung tâm dự án.
Ghi nhận của PV Tiền Phong, ngày làm việc cuối năm, giai đoạn 1 của dự án cơ bản đã được hoàn tất. Khu vực đảo xuyến đang thi công cọc xi măng đất, ép cừ larsen. Hàng chục công nhân hối hả thi công những ngày cuối năm trước khi nghỉ Tết.
Toàn bộ khu vực thực hiện dự án được quây tôn, rào lưới sắt đảm bảo khoảng cách an toàn cho người tham gia giao thông.
Ở giữa đường Bùi Viện, lực lượng thi công đã quây rào tôn 2 làn đường và dải phân cách để tổ chức đào móng, chuẩn bị cho giai đoạn 2 làm hầm chui xuyên.
Ngoài hai làn đường được quây rào tôn, đơn vị thi công cũng tổ chức hạ vỉa hè, thảm nhựa khu vực vỉa hè để làm đường tạm cho các phương tiện đi lại trong thời gian thực hiện dự án.
Đại diện BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng cho biết, khu vực quây rào tôn thực hiện dự án đã được hạ cốt vỉa hè, thảm nhựa mở rộng thêm làn đường cho các phương tiện lưu thông. Những ngày cận Tết, đơn vị gấp rút hoàn thiện các biển báo hướng dẫn, phân luồng phương tiện. Đồng thời, bố trí khoảng 20 người luân phiên trực 24/24h xuyên Tết nhằm đảm bảo an toàn giao thông và xử lý tình huống phát sinh tại công trường dự án.
Nút giao thông Bùi Viện - Lê Hồng Phong là nút giao thông quan trọng bậc nhất tại Hải Phòng. Khu vực này là cửa ngõ ra vào Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, tuyến vận tải quan trọng nối cảng biển với QL5, QL10.
Đường Lê Hồng Phong còn là khu vực đô thị mới sầm uất nhất phố cảng hiện nay. Do đó, nút giao này luôn trong tình trạng quá tải, các phương tiện di chuyển khó khăn và thường xuyên xảy ra ùn tắc. Ảnh: Phối cảnh dự án khi hoàn thành.
Theo Nguyễn Hoàn
Tiền Phong
