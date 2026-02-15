Lập rào chắn công trường hầm chui hơn 700 tỷ ở Hải Phòng ngày Tết

Ghi nhận của PV Tiền Phong, ngày làm việc cuối năm, giai đoạn 1 của dự án cơ bản đã được hoàn tất. Khu vực đảo xuyến đang thi công cọc xi măng đất, ép cừ larsen. Hàng chục công nhân hối hả thi công những ngày cuối năm trước khi nghỉ Tết.