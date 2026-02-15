7 đại đô thị của các “ông lớn” Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng... cung cấp 38.700 sản phẩm, chiếm 67% nguồn cung thị trường thấp tầng cả nước

Theo số liệu của BHS Group về nguồn cung tương lai cho phân khúc nhà ở thấp tầng năm 2026, toàn thị trường ghi nhận khoảng 57.800 sản phẩm đến từ 61 dự án thuộc 18 tỉnh thành trải dài từ Bắc vào Nam. Trong đó, TP.HCM dẫn đầu với khoảng 12.400 sản phẩm, theo sau là Hà Nội với khoảng 9.930 sản phẩm (chưa tính dự án Vinhomes Olympic Ngọc Hồi).

Cụ thể, tại TP.HCM, nguồn cung thấp tầng tương lai mang tính tập trung rất cao vào một số đại dự án quy mô lớn. Nổi bật nhất là Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ) với khoảng 9.000 sản phẩm, chiếm phần áp đảo nguồn cung toàn thành phố. Bên cạnh đó là các dự án như The Oasis Riverside (khoảng 1.226 căn), Green Valley City (460 căn), Senturia An Phú (355 căn), Khu đô thị Hồ Gươm Xanh (326 căn), One Era (300 căn), Green Skyline (295 căn)…

Trong năm 2026, Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ) - phân khu Vịnh Tiên sẽ cung cấp khoảng 9.000 sản phẩm thấp tầng. (Ảnh: Huy Nguyễn)

Còn tại Hà Nội, đại dự án Vinhomes Olympic Ngọc Hồi với quy mô hơn 9.000 ha đang thu hút sự chú ý lớn của thị trường, dù số lượng sản phẩm thấp tầng chưa được công bố nhưng được dự báo sẽ bổ sung nguồn cung đáng kể trong tương lai. Hiện tại, nguồn cung lớn đã ghi nhận từ Mailand Hanoi City (Hoài Đức) với khoảng 7.751 căn, bên cạnh các dự án quy mô hàng trăm đến gần nghìn căn như Vinhomes Green Bay 2 (khoảng 900 căn), cùng nhiều dự án phân bổ tại các khu vực phát triển mới gồm Green Little Town, Him Lam Thượng Phúc Legend, Him Lam Vĩnh Tuy, Vista Nam An Khánh, Noble Palace Tây Hồ, Phú Thị Riverside…

Như vậy, nguồn cung tại hai đô thị lớn chiếm khoảng 39% tổng nguồn cung toàn thị trường thấp tầng năm 2026. Điểm chung tại Hà Nội và TP.HCM là phần lớn các dự án quy mô lớn đều nằm ở khu vực vùng ven thay vì khu trung tâm hiện hữu.

Sau Hà Nội và TP.HCM, nguồn cung nhà ở thấp tầng tương lai đang dịch chuyển rõ rệt sang các địa phương vệ tinh như Bắc Ninh (9.300 sản phẩm), Hưng Yên (4.400 sản phẩm), Tây Ninh (khoảng 7.000 sản phẩm) và Đà Nẵng (6.100 sản phẩm).

Một điểm đáng chú ý từ bức tranh nguồn cung thấp tầng 2026 là nguồn cung không phân tán mà tập trung mạnh vào các đại đô thị do loạt “ông lớn” phát triển. Chiếm 67% tổng nguồn cung toàn thị trường, tương đương 38.700 sản phẩm nằm trong 7 đại dự án gồm Sun Bắc Ninh, Hồng Hạc City, Vinhomes Hải Vân Bay, Mailand Hanoi City, Alluvia City (PK 92,3ha), Dragon Eden và Vinhomes Green Paradise – phân khu Vịnh Tiên. Nếu tính thêm Vinhomes Olympic Ngọc Hồi – đại đô thị hơn 9.000 ha chưa công bố số lượng thấp tầng – mức độ tập trung nguồn cung còn cao hơn đáng kể.

Nguồn dữ liệu: BHS R&D

Xét theo chủ đầu tư, Vingroup là đơn vị nắm giữ quy mô nguồn cung lớn nhất, với ít nhất 3 đại đô thị trọng điểm gồm Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ), Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng) và Vinhomes Olympic Ngọc Hồi (Hà Nội). Trong đó, chỉ riêng hai dự án đã công bố số lượng là Green Paradise và Hải Vân Bay đã đóng góp gần 15.000 sản phẩm, chưa kể quy mô tiềm năng rất lớn từ Olympic Ngọc Hồi.

Sun Group hiện ghi nhận 1 đại dự án quy mô lớn là Sun Bắc Ninh, đóng vai trò nguồn cung chủ lực tại thị trường vệ tinh phía Bắc. Ngoài ra, nguồn cung lớn còn nằm trong tay các chủ đầu tư phát triển đại đô thị quy mô vùng như Mailand Hanoi City (Hoài Đức, 7.751 sản phẩm) của Sovico Group, Dragon Eden (khu Tây TP.HCM, 5.338 sản phẩm) của Tân Đô Group, Alluvia City (Hưng Yên, 2.000 sản phẩm) do Xuân Cầu Holdings phát triển và Hồng Hạc City (Bắc Ninh, 2.844 sản phẩm) của Phú Mỹ Hưng.

Phương Hoàng