Nhà ở xã hội đón “mùa xuân an cư” - Khởi nguồn từ các quyết sách lớn

Lũy kế đến cuối 2025, cả nước đã hoàn thành 169.143 căn nhà ở xã hội.

Thành quả năm 2025, năm bản lề của Đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội, cho thấy khi quyết tâm chính trị đủ lớn, chính sách đủ mạnh và hành động đủ nhanh, giấc mơ “có một mái nhà” hoàn toàn có thể chạm tới.

Quyết sách “từ Trung ương đến công trường”

Năm 2025 được xem là năm đặc biệt quan trọng trong hành trình phát triển nhà ở xã hội (NOXH), khi Quốc hội và Chính phủ liên tiếp ban hành những quyết sách mang tính đột phá, tháo gỡ những “điểm nghẽn” tồn tại nhiều năm.

Dấu mốc nổi bật là ngày 29/5/2025 Quốc hội thông qua Nghị quyết số 201/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển NOXH. Trước đó, ngày 27/2/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 444/QĐ-TTg, giao chỉ tiêu hoàn thành NOXH năm 2025 và các năm tiếp theo đến 2030 cho từng địa phương, yêu cầu đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, còn có nhiều chỉ thị, Nghị quyết từ Trung ương, từ Chính phủ chỉ đạo các bộ, ban ngành, địa phương và các doanh nghiệp triển khai xây dựng NOXH mang đến cơ hội “an cư” cho người lao động.

Các quyết sách này đã cụ thể hóa Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định 338/QĐ-TTg, đưa mục tiêu an sinh từ tầm nhìn chiến lược xuống các kế hoạch hành động cụ thể, có đo đếm, có kiểm tra và có trách nhiệm người đứng đầu.

Theo Bộ Xây dựng - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, riêng trong năm 2025 Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành 1 nghị quyết, đồng thời ban hành theo thẩm quyền 4 nghị định quan trọng, đồng bộ hóa hệ thống pháp luật liên quan đến đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và tín dụng.

Trên thực tế triển khai, “bức tranh” NOXH năm 2025 ghi nhận những chuyển động rõ nét. Theo Bộ Xây dựng, cả nước đã quy hoạch 1.309 vị trí đất dành cho NOXH, với quy mô gần 9.737 ha. Hầu hết các địa phương đã bố trí đủ quỹ đất, nhiều nơi ưu tiên vị trí thuận lợi, gần khu công nghiệp, trung tâm đô thị, bảo đảm kết nối hạ tầng kỹ thuật - xã hội.

Lũy kế đến cuối năm 2025, cả nước đạt 169.143 căn hộ NOXH hoàn thành, phần lớn đã được tiêu thụ. Cùng với đó, gói tín dụng 145.000 tỷ đồng dành cho NOXH đã giải ngân hơn 6.228 tỷ đồng, trong đó 5.151 tỷ đồng cho chủ đầu tư và 1.077 tỷ đồng cho người mua nhà.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, việc Quốc hội thông qua đồng bộ các luật lớn như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng… đã tạo nền tảng pháp lý vững chắc. Đặc biệt, Luật Nhà ở sửa đổi đã mở rộng đối tượng thụ hưởng, bổ sung chính sách nhà ở cho lực lượng vũ trang, thể hiện rõ tính bao trùm của chính sách an sinh.

NOXH là trụ cột của an sinh xã hội

Năm 2025 cũng ghi nhận sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp lớn như Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội - Viglacera đã khởi công dự án NOXH CT3 tại Kim Chung (Đông Anh cũ) với 1.104 căn hộ, giá bán tạm tính khoảng 18,4 triệu đồng/m²; Liên danh Viglacera - Hoàng Thành - Central khởi công dự án Tiên Dương Park City, quy mô hơn 3.100 căn NOXH, cung cấp chỗ ở cho khoảng 12.500 người.

Ông Phạm Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cát Tường khẳng định, Nghị quyết 201 của Quốc hội và Quyết định 444 của Thủ tướng không chỉ tháo gỡ pháp lý mà còn là “cam kết chính trị ở cấp cao nhất”, tạo niềm tin để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào NOXH - lĩnh vực lợi nhuận không cao nhưng giá trị xã hội rất lớn.

Ở góc độ chính sách, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM đánh giá, trong cơ chế chính sách đặc thù về nhà ở xã hội, có hai nhóm cơ chế chính sách nổi bật: Thứ nhất, là quyết định thành lập Quỹ Phát triển nhà ở Quốc gia. Quỹ này thể chế hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị. Thứ hai, là cơ chế đặc thù vượt trội, đột phá. Nổi bật là đổi mới triệt để quy trình thủ tục đầu tư xây dựng dự án NOXH.

“Lãnh đạo Bộ Xây dựng vừa rồi đã đúc kết lại là sẽ giảm được 350 ngày làm thủ tục NOXH, nhưng thực tiễn chúng tôi thấy rút ngắn được hơn 1.000 ngày, rút ngắn được không dưới 3 năm làm thủ tục NOXH”, ông Lê Hoàng Châu nói.

Đánh giá tổng thể Đề án phát triển 1 triệu căn NOXH, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những kết quả tích cực, đồng thời chỉ rõ hạn chế như: nguồn cung NOXH cho thuê còn thiếu, một số địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu.

“Mọi chính sách nhà ở phải lấy người dân làm trung tâm, coi NOXH là trụ cột của an sinh xã hội, là nền tảng cho ổn định và phát triển bền vững. Thời gian tới, các dự án NOXH sẽ được đưa vào “luồng xanh”, “luồng ưu tiên” về thủ tục; mạnh dạn giao dự án cho doanh nghiệp uy tín; tiếp tục cắt giảm thủ tục rườm rà, kiểm soát giá nhà ở theo hướng phù hợp thu nhập người dân”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.