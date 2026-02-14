Khởi tố cựu cán bộ ‘ngó lơ’ vụ khai thác hơn 200.000m3 đất

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.V.B (SN 1980, trú tại thôn Hồng Giang, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh) – nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lạng Giang , tỉnh Bắc Giang (cũ) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSKT) Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thấm (SN 1969, trú tại thôn Toàn Mỹ, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) – Giám đốc Công ty TNHH Trung Hiếu về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Theo điều tra, Công ty TNHH Trung Hiếu được UBND tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho phép khai thác đất san lấp tại khu vực Cây Vả, thôn Hố Vầu, xã Tân Hưng (nay là xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) với diện tích 5ha; trữ lượng 519.286m3; công suất 120.000m3/năm; thời hạn 5 năm.

Hiện trường khai thác khoáng sản trái phép của Công ty TNHH Trung Hiếu.

Tuy nhiên, quá trình khai thác, Nguyễn Văn Thấm đã chỉ đạo nhân viên khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt độ sâu và vượt trữ lượng cho phép. Tổng khối lượng đất san lấp khai thác trái phép được xác định hơn 200.000m3 , gây thiệt hại số tiền lớn cho Nhà nước.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định L.V.B là người được phân công tham mưu chính trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Dù phát hiện Công ty Trung Hiếu có sai phạm , nhưng L.V.B không tham mưu kiểm tra, xử lý theo quy định, dẫn tới việc doanh nghiệp tiếp tục khai thác trái phép trong thời gian dài, gây thất thoát tài nguyên.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.