Tuyến đường sắt tốc độ cao 350km/h, vốn 67 tỷ USD đi qua 15 tỉnh thành bước vào giai đoạn then chốt: Tỉnh sát vách TPHCM bắt đầu giải phóng mặt bằng

15-02-2026 - 08:43 AM | Bất động sản

Đồng Nai đang tăng tốc giải phóng mặt bằng đểtriển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Công văn số 2278 về việc triển khai thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của địa phương theo Thông báo số 3/TB-VPCP ngày 4/1/2026 của Văn phòng Chính phủ liên quan dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan triển khai các bước chuẩn bị phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Đơn vị này có trách nhiệm rà soát, đề xuất phương án chuẩn bị các khu tái định cư, xác định quy mô, nhu cầu và tiến độ thực hiện. Đồng thời, phối hợp với ngành điện (EVN và các đơn vị thành viên) thực hiện thu hồi, bàn giao vị trí móng trụ mới để phục vụ di dời hạ tầng điện cao thế từ 110kV trở lên, bảo đảm đồng bộ với tiến độ chung của dự án.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn theo tình hình triển khai thực tế; báo cáo đề xuất đăng ký nhu cầu vốn gửi Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng bố trí nguồn vốn kịp thời, không để xảy ra tình trạng thiếu vốn trong quá trình thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất đai; phối hợp thực hiện các thủ tục về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư trong quá trình triển khai dự án.

Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các phường, xã và Công ty Điện lực Đồng Nai rà soát, thống kê hiện trạng các công trình điện dưới 110kV. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án di dời, tiến độ thực hiện và nhu cầu kinh phí phục vụ công tác di dời.

Đối với hạ tầng cấp nước, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cùng các đơn vị liên quan rà soát, xác định phạm vi ảnh hưởng đối với hệ thống đường ống cấp nước; theo dõi quá trình di dời trong phạm vi dự án, bảo đảm phù hợp với tiến độ chung và tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các phường, xã, VNPT Đồng Nai, Viettel Đồng Nai và các doanh nghiệp viễn thông liên quan rà soát, thống kê hiện trạng hạ tầng viễn thông. Việc tổ chức di dời phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để được chỉ đạo xử lý theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã triển khai kế hoạch, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Trong đó, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam hoàn thành giải phóng mặt bằng trước tháng 12/2026.

Theo kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh là cơ quan chủ trì, các cơ quan phối hợp là Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND các xã, phường Xuân Hòa, Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Định, Hàng Gòn, Cẩm Mỹ, Xuân Quế, Xuân Đường, Long Thành, Long Phước, Nhơn Trạch, An Phước.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30/11/2024 với tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng (67 tỷ USD).

Tuyến đường sắt này có điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM), đi qua 15 tỉnh, thành phố sau sáp nhập với tốc độ thiết kế 350km/h. Quy mô dự án gồm 23 ga, trong đó có 5 ga hàng hóa.

Dự án có chiều dài hơn 1.500km, trong đó đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài gần 82km, bố trí 1 nhà ga hành khách trong khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành, 1 nhà ga hàng hóa tại xã Trảng Bom và 2 trạm bảo dưỡng kỹ thuật tại các xã Xuân Hòa và Xuân Đường. Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đang kiến nghị bổ sung 1 ga hành khách tại xã Xuân Hòa.

Để triển khai dự án, Đồng Nai dự kiến thu hồi khoảng 490 ha đất, với kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 11.700 tỷ đồng. Chính phủ đặt mục tiêu khởi công đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trước 31/12/2026, phấn đấu cơ bản hoàn thành năm 2035.

Thanh Phong

Thanh Phong

An Ninh Tiền Tên

