Những tuổi sẽ đón nhiều may mắn, tài lộc dồi dào khi động thổ, xây nhà trong năm Bính Ngọ 2026

Theo quan niệm phong thủy, xây dựng một ngôi nhà vào năm phù hợp sẽ giúp mang đến sự hòa hợp cũng như tài lộc cho gia chủ. Việc xem xét tuổi của chủ nhân gia đình cũng đảm bảo rằng năm xây dựng và tuổi của họ tương thích với nhau, giúp gia đình có thể tận dụng năng lượng tích cực từ năm đó.

Hơn nữa, việc xem xét tuổi còn giúp đảm bảo sự cân bằng và hài hòa trong phong thủy được thể hiện trong việc xây dựng ngôi nhà. Tuổi phù hợp sẽ hỗ trợ trong việc quyết định hướng nhà, bố trí không gian và các yếu tố phong thủy khác để gia đình tạo ra một môi trường sống tốt.

Xem tuổi khi xây dựng nhà cũng đóng vai trò trong việc tránh những xung khắc và tiềm ẩn xấu. Theo quan niệm phong thủy, những tuổi không phù hợp có thể tạo ra mâu thuẫn với năm và dẫn đến các khó khăn và trở ngại trong cuộc sống. Việc xem xét tuổi sẽ ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực này và tạo ra một môi trường tốt hơn cho gia đình. Việc xem tuổi giúp nhận biết và tận dụng các năng lượng thuận lợi trong năm 2024 để xây dựng một ngôi nhà mang lại tài lộc, may mắn và sức khỏe cho cả gia đình.

Chuyên gia phong thủy Phạm Cương.

Chuyên gia phong thủy Phạm Cương cho rằng, đối với việc xem tuổi làm nhà, hai hạn quan trọng nhất cần tránh là hạn Kim Lâu và Hoang Ốc. Sau khi tính toán cụ thể, những tuổi được xem là thuận lợi nhất để xây dựng năm 2026 bao gồm các năm sinh 1941, 1948, 1950, 1951, 1957, 1959, 1960, 1966, 1968, 1969, 1975, 1978, 1984, 1987, 1993, 1996 và 2002.

Nếu gia chủ không nằm trong danh sách các tuổi trên thì hoàn toàn có thể mượn người có tuổi đẹp để động thổ giúp. Vì vậy, nếu có nhu cầu xây nhà thì không cần phải trì hoãn đến tuổi đẹp mới làm mà bỏ lỡ việc lớn của cuộc đời.