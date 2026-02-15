Hàng loạt công trình giao thông trọng điểm tại Hà Nội thi công xuyên Tết

Tính đến thời điểm sáng 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), có hơn 10 công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn Hà Nội thông báo với cơ quan chức năng thực hiện thi công xuyên Tết. Từ thông báo này, Sở Xây dựng và Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông phục vụ các công trình thi công trong những ngày Tết.

Công nhân đang thi công mở rộng lòng đường tại nút giao đường Võ Nguyên Giáp - QL - cao tốc Nội Bài - Lào Cai những ngày giáp Tết Nguyên đán. Ảnh: T.Đảng

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong hơn 10 công trình giao thông thi công xuyên Tết, có 7 công trình cầu qua sông Hồng, trong đó có cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi... Các công trình thi công xuyên tết còn lại là các công trình, dự án đường giao thông, trong đó có dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, dự án đường Vành đai 2,5; dự án mở rộng, nâng cấp QL6; dự án cải tạo, mở rộng nút giao đường Võ Nguyên Giáp - QL2 - cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Công trường thi công đổ cọc khoan nhồi tại dự án cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: T. Đảng

Tại dự án cầu Trần Hưng Đạo PV Tiền Phong ghi nhận, sau gần 4 tháng khởi công, hiện công trình đang được các nhà thầu thi công tổng thể hạng mục cọc khoan nhồi ở lòng sông.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Chiến, Tư vấn giám sát tại dự án cho biết, tính đến nay dự án đã thi công hạng mục cọc khoan nhồi và đạt đến hơn 80%. “Hiện các nhà thầu đang huy động và duy trì quân số nhân lực, máy móc, vật liệu tối đa tại dự án và thi công xuyên Tết. Mục tiêu là để hoàn thành hạng mục này cọc khoan nhồi trước mùa mưa lũ năm 2026, sau đó chuyển sang giai đoạn đổ các móng, làm trụ cầu” – ông Chiến nói.

Phấn đấu vượt tiến độ đề ra

Dự án cầu Trần Hưng Đạo được khởi công ngày 9/10/2025. Cầu có tổng mức đầu tư hơn 15.900 tỷ đồng kết nối hai bờ sông Hồng tại khu vực nội đô là phường Hoàn Kiếm và phường Long Biên. Cầu có chiều dài hơn 4,1 km, cầu chính vượt sông dài hơn 800 mét với thiết kế mái vòm thép dài vô cực. Dự án có tiến độ hoàn thành trong năm 2027, tuy nhiên Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội (đơn vị quản lý nhà nước tại dự án) cho biết, công trình đang phấn đấu vượt tiến độ từ 5 đến 7 tháng.

Công trường thi công các trụ cầu Trần Hưng Đạo vượt sông Hồng thi công xuyên Tết để đảm bảo tiến độ.

Ở dự án cầu Ngọc Hồi (nằm trên đường Vành đai 3,5 nối Hà Nội với Hưng Yên), sau hơn 4 tháng thi công, hiện dự án đã hoàn thành công tác khoan thăm dò, những ngày cuối năm âm lịch, công trình đang chuyển sang thi công tổng thể các trụ cầu.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng công trường thuộc nhà thầu Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (nhà thầu Thái Bình Dương) cho biết, cầu Ngọc Hồi vượt sông Hồng có 4 trụ cầu ở lòng sông, trong đó có 2 trụ tháp chính (tháp chủ) với kiến trúc dây văng vượt sông Hồng.

Công trường thi công các trụ cầu Ngọc Hồi ở giữa sông Hồng những ngày cuối năm. Ảnh: T.Đảng

“Hiện các đơn vị thi công đang tập trung khoan các cọc nhồi giữa sông để thi công móng 2 trụ tháp là T41 (phía Hà Nội) và T42 (phía giáp Hưng Yên). Hiện nhiều máy móc thiết bị, phương tiện hiện đại thi công trên địa hình sông nước được nhà thầu Thái Bình Dương huy động đến công trường và thi công xuyên Tết Nguyên đán” – ông Hùng nói.

Đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, sau hơn 4 tháng khởi công (từ tháng 8/2025) đến nay dự án đang thi công tổng thể trên tất cả các gói thầu và đạt khoảng 10% khối lượng xây lắp. Mặc dù thi công trong địa hình sông nước và điều kiện giá vật liệu xây dựng biến động liên tục nhưng các nhà thầu vẫn huy động máy móc, phương tiện hiện đại nhất, đẩy nhanh thi công và không nghỉ lễ tết để phấn đấu không chỉ đáp ứng mà còn vượt tiến độ hoàn thành công trình đặt ra.