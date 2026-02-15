Khang Điền (KDH), Nam Long (NLG), DIC Corp (DIG), Gelex (GEX), … bị điểm tên trong kết luận thanh tra về trái phiếu

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra đối với hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại 26 doanh nghiệp, liên quan tới 271 mã trái phiếu với tổng giá trị hơn 119.770 tỷ đồng. Trong đó, nhóm doanh nghiệp bất động sản chiếm tỷ trọng lớn và bị chỉ ra nhiều vi phạm trong việc công bố thông tin, phát hành cũng như quản lý, sử dụng nguồn vốn huy động.

Tại CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Khang Điền; HoSE: KDH), cơ quan thanh tra kết luận công ty chưa công bố đầy đủ thông tin theo quy định, bao gồm mục đích phát hành, thời điểm giải ngân, ngày dự kiến phát hành và thông tin về tài sản bảo đảm. Công ty cũng chậm công bố báo cáo tài chính định kỳ 6 tháng, hằng năm; chưa minh bạch về tình hình sử dụng vốn, thanh toán gốc và lãi trái phiếu cũng như việc thực hiện các cam kết với trái chủ.

Đáng chú ý, Khang Điền đã sử dụng hơn 100 tỷ đồng thu được từ một số đợt phát hành không đúng phương án đã được phê duyệt hoặc công bố, vi phạm quy định hiện hành.

CTCP Đầu tư Nam Long (Nam Long; HoSE: NLG) bị nêu tên do công bố thông tin chưa đầy đủ nội dung theo quy định, như: thông tin cụ thể về mục đích phát hành, chưa nêu thời điểm giải ngân nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, ngày dự kiến phát hành, thông tin về tài sản đảm bảo không đầy đủ.

Công ty cũng chưa thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu hoặc đăng ký, lưu ký trái phiếu không đúng thời hạn theo quy định và chậm công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu.

Theo kết luận thanh tra, Nam Long đã sử dụng 245 tỷ đồng thu được từ một số đợt phát hành không đúng phương án đã được phê duyệt hoặc công bố, vi phạm quy định hiện hành. Đồng thời, công ty đã sử dụng tiền thu từ trái phiếu không đúng kế hoạch sử dụng tiền đã công bố thống tin cho nhà đầu tư, vi phạm khác

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) bị xác định sử dụng 1.000 tỷ đồng huy động từ trái phiếu để chuyển cho đối tác theo hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc bổ sung vốn cho công ty con, nhưng không cung cấp được tài liệu chứng minh việc quản lý, giám sát mục đích sử dụng vốn. Một số dự án nhận vốn hợp tác chưa đủ điều kiện huy động theo quy định. Bên cạnh đó, công ty còn sử dụng 520 tỷ đồng từ một số mã trái phiếu không đúng phương án đã công bố.

CTCP Tập đoàn Gelex (Gelex; HoSE: GEX) đã sử dụng số tiền hơn 1.205 tỷ đồng thu được của một số mã trái phiếu không đúng với phương án đã được phê duyệt, công bố thông tin hoặc không đúng quy định pháp luật, chưa thực hiện đúng theo quy định.

Đặc biệt, công ty còn sử dụng tiền thu từ trái phiếu không đúng kế hoạch sử dụng tiền đã công bố thống tin cho nhà đầu tư, vi phạm khác. Đồng thời, sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiểu cho mục đích khác trước khi Hội nghị người sở hữu trái phiếu thông qua Nghị quyết về việc thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu.

Bên cạnh các doanh nghiệp trên, Thanh tra Chính phủ cũng nêu tên một số doanh nghiệp bất động sản khác có sai phạm, như: CTCP Tập đoàn R&H - có liên quan đến CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (UPCoM: VHD); CTCP Đầu tư Thương mại Bình Tân - doanh nghiệp có liên quan đến Kita Group; CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1); CTCP Hội An Invest – doanh nghiệp liên quan đến Đất Xanh Group (HoSE: DXG); CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Địa ốc Châu Lục; CTCP Đầu tư Thành Thành Công và CTCP Thành Thành Công Biên Hòa – doanh nghiệp liên quan đến TTC Group, …