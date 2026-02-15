Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Năm Bính Ngọ 2026 có 3 tuổi xông đất, mở hàng, khai trương cực tốt, đem lại may mắn, tiền tài cả năm cho gia chủ

Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, có 3 tuổi được đánh giá là cát lành nhất để xông đất, mở hàng đầu năm gồm Mậu Tuất (1958), Bính Dần (1986) và Mậu Dần (1998).

Xông đất hay còn gọi là xông nhà là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam từ xưa đến nay. Cha ông chúng ta quan niệm rằng nếu đầu năm mà mọi việc đều thuận lợi suôn sẻ thì cả năm đó sẽ được may mắn và thành công trong mọi chuyện.

Cũng theo những quan niệm trong dân gian, sau đêm giao thừa, mọi điều không may đã qua đi; và tất cả đều trở thành thành những khởi đầu mới mẻ. Đón chờ một năm mới hanh thông và tốt đẹp. Do đó, người đầu tiên bước chân vào căn nhà thường được gọi là "người xông đất" – là sứ giả sẽ mở cánh cửa tài lộc, đem may mắn, bình an đến cho gia chủ.

Chính vì thế, với nhiều người, quan niệm người đầu tiên xông đất đầu năm mới rất quan trọng. Việc chọn tuổi xông đất, xông nhà cũng được thể hiện rất khác nhau trong mỗi gia đình. Có nhiều gia đình chọn tuổi rất thận trọng, kỹ càng nhưng cũng có gia đình thì tự mình xông đất hay chỉ đơn giản chọn người tốt tính…

Còn với quan niệm về phong thủy, theo các chuyên gia phong thủy, người xông đất trước tiên phải là người có tuổi hợp thiên can, địa chi của năm và không xung khắc với tuổi gia chủ.

Chuyên gia phong thủy Phạm Cương cho biết, trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, những tuổi được đánh giá là cát lành nhất để xông đất, mở hàng đầu năm gồm: Mậu Tuất (1958), Bính Dần (1986) và Mậu Dần (1998).

Bên cạnh đó, một số tuổi khác cũng được xem là may mắn để xông đất, mở hàng là Bính Tuất (1946), Mậu Tý (1948), Kỷ Hợi (1959), Tân Sửu (1961), Nhâm Dần (1962), Mậu Thân (1968), Kỷ Dậu (1969), Tân Hợi (1971), Tân Dậu (1981), Nhâm Tuất (1982), Mậu Thìn (1988), Kỷ Tỵ (1989), Tân Mùi (1991), Kỷ Mão (1999) và Tân Tỵ (2001).

Trái lại, những người mà gia đình có tang chế, đang mắc bệnh nặng, trong năm làm ăn thất bát hoặc gia đình ly tán thì không nên đến xông nhà đầu năm mới. Ngoài ra, thì gia chủ nên tránh những người có tuổi trực xung với mình để nhờ xông đất. Chẳng hạn tuổi Tý nên kiêng tuổi Ngọ, tuổi Mão kiêng tuổi Dậu, tuổi Dần kiêng tuổi Thân…

Thanh Phong

