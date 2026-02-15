Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Gia chủ thư thái trong ngôi nhà màu xanh dịu mát

15-02-2026 - 09:45 AM | Bất động sản

Nép mình dưới tán vú sữa lâu năm, ngôi nhà như một khoảng lặng bình yên, nơi kiến trúc hiện đại hòa quyện mềm mại với tinh thần truyền thống miền Tây Nam Bộ.

Màu xanh bắt đầu từ chiếc cổng sắt xen hoa dưới tán cây vú sữa. Hàng hiên phía trước với mái che và lu hứng nước mưa gợi nhắc hình ảnh quen thuộc của làng quê sông nước, nơi con người gần gũi với thiên nhiên và xóm giềng.

Không gian sinh hoạt chung được đặt dưới giếng trời và khoảng thông tầng rộng, đón nắng gió tự nhiên, trở thành trái tim ấm áp cho những bữa cơm và câu chuyện gia đình nhiều thế hệ.

Vật liệu thân thiện và giải pháp thông gió tự nhiên giúp ngôi nhà mát mẻ, bền vững theo thời gian. Tất cả tạo nên một tổ ấm dung dị, nơi nhịp sống hiện đại vẫn chảy êm đềm trong dòng chảy văn hóa truyền thống.

