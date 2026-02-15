Quân khu 2 khảo sát bắc cầu phao qua sông Lô, đảm bảo giao thông trước Tết

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 2 khảo sát lắp cầu phao phục vụ người dân.

Theo báo cáo của địa phương, sau 10 năm đưa vào khai thác (khánh thành năm 2015), cầu Sông Lô đã xuất hiện nhiều dấu hiệu hư hỏng đáng lo ngại. Tại cọc trụ T3 - vị trí được đánh giá là xung yếu - lớp bê tông bảo vệ đã bong tróc hoàn toàn, lộ cốt thép bị hoen gỉ do tác động của dòng chảy và thời gian.

Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu chịu lực, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không có giải pháp xử lý kịp thời.

Trước thực tế đó, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương đánh giá tổng thể hiện trạng công trình và đề xuất phương án đảm bảo giao thông. Trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên, Quân khu 2 đã huy động lực lượng Công binh cùng các đơn vị liên quan khảo sát toàn diện khu vực dự kiến bắc cầu phao.

Cầu Sông Lô xuống cấp nghiêm trọng.

Việc lựa chọn vị trí lắp đặt cầu phao được tính toán kỹ lưỡng dựa trên các thông số về lưu tốc dòng chảy, địa hình hai bên bờ, độ ổn định đáy sông và khả năng chịu tải. Phương án neo giằng, tổ chức đường lên xuống bến, vị trí tập kết phương tiện, khu vực chỉ huy – điều hành và nơi trú quân của các lực lượng bảo đảm cũng được xác định cụ thể.

Mục tiêu đặt ra là hoàn thành lắp đặt cầu phao trước Tết Nguyên đán , bảo đảm giao thông an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân khu vực Đoan Hùng và các vùng lân cận trong dịp cao điểm cuối năm.