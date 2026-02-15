Hàng trăm căn biệt thự, nhà liên kế ở TPHCM được cấp sổ

Tổ công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM làm Tổ trưởng cùng các thành viên đã họp để xem xét, tháo gỡ vướng mắc để cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại một số dự án.

Theo đó, chung cư kết hợp thương mại dịch vụ (The Harmona), phường Tân Bình, TPHCM do Công ty CP Vật tư Xuất nhập khẩu Tân Bình làm chủ đầu tư gồm 3 block cao 19 tầng, với tổng 569 căn hộ. Trong đó, tầng 1 - 2 là sảnh, thương mại dịch vụ, từ tầng 3 - 16 là căn hộ ở.

Chung cư The Harmona phải xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung, các vấn đề còn tồn tại để xem xét cấp sổ hồng.

Theo Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM, dự án này chủ đầu tư đã giao nhà từ năm 2013 cho khách hàng vào ở. Năm 2016, chủ đầu tư đã bắt đầu nộp hồ sơ làm sổ hồng cho cư dân và hơn 300 căn đã được cấp sổ hồng, sau đó thì ngưng hẳn đến nay khiến 258 căn hộ còn lại không được cấp sổ. Hiện chủ đầu tư yêu cầu cấp sổ hồng trước cho phần thương mại dịch vụ ở block C.

Nguyên nhân khiến việc cấp sổ hồng tại dự án bị vướng mắc là do dự án có điều chỉnh quy hoạch, chuyển 20% quỹ nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại, phát sinh nghĩa vụ tài chính bổ sung về tiền sử dụng đất. Quá trình xác định nghĩa vụ tài chính phải thông qua đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã đăng thông tin trên Cổng thông tin điện tử của sở để thuê đơn vị tư vấn có chức năng tư vấn giá đất nhưng đến nay vẫn chưa có đơn vị tư vấn tham gia.

Theo đại diện UBND phường Tân Bình, chính quyền địa phương chưa nhận được khiếu nại của cư dân về việc chậm làm sổ hồng. Tuy nhiên, tại các lần tiếp xúc cử tri, có ý kiến của cử tri cho biết chủ đầu tư vẫn còn nợ quỹ bảo trì, số căn hộ còn lại rất mong chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung để cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Tổ công tác đánh giá, việc cấp sổ chỉ có thể thực hiện khi chủ đầu tư hoàn tất nghĩa vụ tài chính bổ sung và khắc phục các tồn tại, trong đó có vấn đề quỹ bảo trì. Sau khi nghe báo cáo, ông Nguyễn Toàn Thắng kết luận, cơ quan chức năng chưa cấp sổ cho người mua nhà do dự án điều chỉnh quy hoạch và điều chuyển 20% nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại nên hiện nay phải tính lại nghĩa vụ tài chính bổ sung.

Khi tính nghĩa vụ tài chính bổ sung phải đấu thầu chọn đơn vị tư vấn, nhưng chào thầu nhiều lần không chọn được đơn vị tư vấn. Trong khi đó, phần thương mại chủ đầu tư cũng đã bán.

Nếu tháo gỡ cấp sổ hồng phải có sự cam kết của chủ đầu tư phải đóng tiền sử dụng đất bổ sung, phối hợp giải quyết vừa cấp sổ hồng cho phần thương mại, vừa cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Do đó, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các phòng ban chuyên môn để xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung, các vấn đề còn tồn tại để xem xét cấp sổ hồng cho hơn 200 căn hộ còn lại cũng như cấp sổ cho sàn thương mại.

Các biệt thự, nhà liên kế của dự án Nhà Bè Metrocity sẽ được cấp sổ.

Một dự án khác là Khu đô thị mới Nhơn Đức - Phước Kiển (giai đoạn 1 - 1) tại Lô A30, A31, A32, xã Nhà Bè, TPHCM (dự án Nhà Bè Metrocity) do Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Industry làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 377 căn nhà thấp tầng, gồm 227 căn biệt thự, 150 căn nhà liên kế và 3 nhà câu lạc bộ (club house) là A30, A31, A32. Hiện tại, nhiều sản phẩm nhà ở tại một số phân khu của dự án đã được bàn giao cho khách hàng nhưng chưa được cấp sổ.

Theo tổ công tác, dự án hiện đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo quy định, được nghiệm thu hạ tầng và đầy đủ hồ sơ pháp lý. Sau khi nghe ý kiến các thành viên dự họp, ông Nguyễn Toàn Thắng kết luận đồng ý cấp sổ hồng cho dự án theo đề nghị của chủ đầu tư.