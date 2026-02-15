Ngổn ngang công trường thi công đường Nguyễn Tuân

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án, đơn vị thi công làm rất chậm và không có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông. Thậm chí, đơn vị thi công không giăng dây, đặt biển cảnh báo dù tuyến đường này rất đông người và phương tiện qua lại.