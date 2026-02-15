Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngổn ngang công trường thi công đường Nguyễn Tuân

15-02-2026 - 12:01 PM | Bất động sản

Quá trình triển khai dự án mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Tuân, đơn vị thi công làm rất chậm và thiếu các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông. Thậm chí, đơn vị thi công không giăng dây, đặt biển cảnh báo dù tuyến đường này rất đông người và phương tiện qua lại.

Ngổn ngang công trường thi công đường Nguyễn Tuân- Ảnh 1.

Dự án mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Tuân, đơn vị thi công làm rất chậm và thiếu biện pháp bảo đảm an toàn giao thông

Ngổn ngang công trường thi công đường Nguyễn Tuân- Ảnh 2.

Ngổn ngang công trường thi công đường Nguyễn Tuân- Ảnh 3.

Ngổn ngang công trường thi công đường Nguyễn Tuân- Ảnh 4.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tuân được phê duyệt năm 2028, do UBND quận Thanh Xuân (nay là phường Thanh Xuân) làm chủ đầu tư với tổng kinh phí khoảng 400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025. Tuy nhiên, do vướng mắc mặt bằng chủ đầu tư xin lùi thời gian hoàn thành đến quý 1/2026.

Ngổn ngang công trường thi công đường Nguyễn Tuân- Ảnh 5.

Ngổn ngang công trường thi công đường Nguyễn Tuân- Ảnh 6.

Ngổn ngang công trường thi công đường Nguyễn Tuân- Ảnh 7.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án, đơn vị thi công làm rất chậm và không có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông. Thậm chí, đơn vị thi công không giăng dây, đặt biển cảnh báo dù tuyến đường này rất đông người và phương tiện qua lại.

Ngổn ngang công trường thi công đường Nguyễn Tuân- Ảnh 8.

Ngổn ngang công trường thi công đường Nguyễn Tuân- Ảnh 9.

Ngổn ngang công trường thi công đường Nguyễn Tuân- Ảnh 10.

UBND phường Thanh Xuân cho biết, những ngày qua chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Trước mắt, sẽ hoàn thành san gạt các vị trí đang thi công để người dân đón Tết.

Ngổn ngang công trường thi công đường Nguyễn Tuân- Ảnh 11.

Ngổn ngang công trường thi công đường Nguyễn Tuân- Ảnh 12.

Ngổn ngang công trường thi công đường Nguyễn Tuân- Ảnh 13.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến chiều ngày 13/2, mặt đường Nguyễn Tuân vẫn còn rất ngổn ngang.

Ngổn ngang công trường thi công đường Nguyễn Tuân- Ảnh 14.

Ngổn ngang công trường thi công đường Nguyễn Tuân- Ảnh 15.

Được biết, công nhân sẽ làm việc đến hết ngày 13/2 sau đó nghỉ Tết theo quy định. UBND phường Thanh Xuân cam kết dự án sẽ hoàn thành vào cuối tháng 3/2026.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

