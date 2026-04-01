Chính thức từ 1/4: CSGT áp dụng thiết bị mới giúp phát hiện vi phạm giao thông

Bắt đầu từ ngày 1/4/2026, Nghị định 61/2026/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực, mang đến những thay đổi bước ngoặt trong công tác tuần tra và xử lý vi phạm trên đường bộ. Đáng chú ý nhất là việc cơ quan chức năng chính thức bổ sung danh mục gồm 25 loại phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại nhằm siết chặt kỷ cương giao thông.

Bên cạnh những công cụ đã quá quen thuộc với cánh tài xế như máy bắn tốc độ, máy đo nồng độ cồn hay cân tải trọng, lực lượng cảnh sát giao thông giờ đây sẽ được trang bị thêm hàng loạt "mắt thần" công nghệ cao. Các thiết bị này bao phủ một phổ kiểm soát vô cùng rộng, từ việc đo khoảng cách an toàn giữa hai xe đang chạy, thử nhanh chất ma túy, phát hiện giấy tờ giả tinh vi, cho đến việc đo độ ồn, cường độ ánh sáng và trích xuất dữ liệu trực tiếp từ hệ thống camera giám sát hành trình trên xe.

Điểm nhấn mang tính đột phá và thu hút sự chú ý lớn nhất trong lần cập nhật danh mục này chính là sự xuất hiện của thiết bị đo nồng độ khí thải và phương tiện đo độ khói. Động thái này phát đi một thông điệp vô cùng rõ ràng rằng việc kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông nay đã vượt ra khỏi các ranh giới an toàn truyền thống để tiến thẳng vào vấn đề bảo vệ môi trường.

Thực tế cho thấy, hình ảnh những chiếc xe máy, ô tô cũ kỹ vô tư xả những luồng khói đen kịt trên phố không chỉ làm xấu mỹ quan đô thị mà còn bức tử bầu không khí, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của hàng triệu người dân đô thị. Việc chính thức hợp pháp hóa và đưa công cụ đo độ khói vào sử dụng thực tế sẽ trao cho lực lượng chức năng một căn cứ pháp lý và kỹ thuật vững chắc để tự tin dừng xe, phát hiện và xử phạt nghiêm minh các phương tiện không đạt chuẩn xả thải.

Quy định mới này chắc chắn sẽ tạo ra một cú hích lớn làm thay đổi hoàn toàn thói quen sử dụng xe của người dân. Sự chuyển dịch sang hướng quản lý đồng bộ, gắn liền an toàn giao thông với trách nhiệm giảm thiểu phát thải buộc các chủ phương tiện phải thực sự nghiêm túc nhìn nhận lại tình trạng chiếc xe của mình. Để không trở thành mục tiêu của các thiết bị đo độ khói mới và tránh những khoản tiền phạt không đáng có, người tham gia giao thông cần chủ động mang xe đi bảo dưỡng định kỳ. Việc kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống động cơ, vệ sinh ống xả và duy trì tình trạng kỹ thuật tốt nhất không chỉ là cách để tuân thủ luật pháp mà còn hạn chế tối đa nguy cơ bị tuýt còi oan uổng khi lưu thông trên đường.