Bắt Đặng Quốc Hà 45 tuổi

Theo Chi Chi | 31-03-2026 - 20:32 PM | Xã hội

Công an cũng đề nghị người dân khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc vụ việc liên quan đến an ninh trật tự cần kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 31/3 cho biết, thời gian qua, tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân để thực hiện hành vi phạm tội.

Trước tình hình đó, Công an xã Yên Hòa đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, điều tra làm rõ các vụ việc, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.

Cụ thể, vào ngày 20/3, Công an xã Yên Hòa đã phát hiện, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại gia đình chị Hoàng Thị Ng. (SN 1971, trú tại thôn Trung Tiến). Đối tượng Đặng Quốc Hà (SN 1981, trú tại xã Thiên Cầm) đã có hành vi đột nhập, lấy trộm nhiều tài sản gồm máy bắn đinh vít, pin và bộ sạc với tổng trị giá khoảng 08 triệu đồng.

Trước đó, sáng ngày 05/3, Công an xã Yên Hòa cũng tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Văn D. (SN 1992, trú tại thôn Mỹ Hòa) về việc bị mất trộm xe mô tô nhãn hiệu Wave Alpha tại khu vực bờ biển thôn Mỹ Hòa. Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng Công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy vết.

Đến trưa cùng ngày, đã làm rõ 02 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Nguyễn H. L. và Nguyễn Văn H. N. (cùng Sinh năm 20xx, HKTT: Xã C.X, tỉnh Hà Tĩnh).

Hiện các vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an Hà Tĩnh khuyến cáo người dân

