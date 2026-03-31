Truy nã đặc biệt bác sĩ Trần Thị Vĩnh Trân

Theo Nam An | 31-03-2026 - 18:41 PM | Xã hội

Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã đặc biệt bị can Trần Thị Vĩnh Trân vì lợi dụng danh nghĩa phòng khám, nhà thuốc để lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang phát lệnh truy nã đặc biệt đối với bị can Trần Thị Vĩnh Trân (SN 12/6/1970), thường trú tại số 135 Lê Hồng Phong, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (địa chỉ cũ: 135 Lê Hồng Phòng, phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột), về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Thị Vĩnh Trân đã sử dụng danh nghĩa Phòng khám Đông y Tuệ Tĩnh và Nhà thuốc Tuệ Tĩnh để ký kết các hợp đồng mua bán thuốc tân dược với Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Đắk Lắk và Chi nhánh Công ty Dược phẩm Trung ương 2 tại Đắk Lắk. Sau khi thực hiện các giao dịch, đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của bị can đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Trước đó, ngày 3/8/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đặc biệt số 28/PC46 đối với Trần Thị Vĩnh Trân.

Cơ quan Công an kêu gọi bị can sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Trường hợp tiếp tục lẩn trốn, khi bị bắt giữ sẽ bị xử lý nghiêm minh và xem xét áp dụng tình tiết tăng nặng theo quy định.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng cảnh báo, mọi hành vi chứa chấp, che giấu hoặc giúp sức cho người đang bị truy nã đều vi phạm pháp luật và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mọi công dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng truy nã Trần Thị Vĩnh Trân được đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, trực ban Phòng Cảnh sát kinh tế qua số điện thoại 0694.389.144 hoặc 0901.904.790 để kịp thời phối hợp xử lý.

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
truy nã, bác sĩ

