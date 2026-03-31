Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc xuất hiện mưa rào, nhiệt độ giảm mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (31/3), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu đang di chuyển xuống nước ta.

Từ đêm nay đến sáng 1/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 1/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 31/3 và ngày 1/4

Thời tiết Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ từ 23-29 độ, giảm khoảng 7 độ so với ngày hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ từ 22-29 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 18-35 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 22-36 độ.