Tử hình Huỳnh Văn Tú 38 tuổi

Ngày 30/3, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Huỳnh Văn Tú mức án tử hình về tội Giết người, 6 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình.

Ngoài hình phạt chính, tòa buộc bị cáo cấp dưỡng nuôi ba con của bị hại, mỗi cháu 2,34 triệu đồng/tháng từ thời điểm người cha qua đời đến khi đủ 18 tuổi.

Báo Pháp luật TP.HCM trích thông tin HĐXX nhận định chỉ vì cho rằng bị hại nhìn mình với thái độ coi thường, bị cáo đã nảy sinh ý định giết người. Hành vi ra tay tàn nhẫn, coi thường tính mạng người khác, xem thường pháp luật.

Bị cáo Huỳnh Văn Tú. Ảnh: Báo Cần Thơ

Tại phiên tòa, bị cáo còn cho rằng mình không sai, không hối hận về việc đã chém nạn nhân. Theo tòa, điều này cho thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo, nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất.

Theo cáo trạng mà báo Cần Thơ đăng tải, khoảng 11h ngày 20/5/2025, trong lúc dự đám giỗ tại nhà cậu, Tú thấy anh N.V.N. nhìn mình nên nhớ lại mâu thuẫn cũ. Bị cáo vào bếp hỏi mượn dao nhưng không được cho, sau đó tự lấy một con dao rồi quay ra bàn tiệc.

Khi thấy anh N. đang hát karaoke, Tú đi từ phía sau và chém một nhát từ trên xuống trúng đỉnh đầu nạn nhân. Mọi người sau đó can ngăn, đưa anh N. đi cấp cứu nhưng 5 ngày sau nạn nhân tử vong.

Kết luận giám định xác định anh N. tử vong do nứt vỡ xương hộp sọ, dập và xuất huyết não. Theo tòa, con dao bị cáo sử dụng là hung khí có tính sát thương cao, nên ngoài tội giết người, bị cáo còn phải chịu trách nhiệm về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.