Các cán bộ, chiến sĩ thuộc diện này sẽ nhận được khoản hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng từ 1/4

Theo Thái Hà | 31-03-2026 - 15:30 PM | Xã hội

Từ ngày 1/4/2026, một nghị quyết mới của HĐND TP Hà Nội sẽ chính thức có hiệu lực.

Nghị quyết mới của HĐND TP Hà Nội sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/4 tới đây, mở ra cơ chế hỗ trợ đặc thù đối với lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự, công tác tạm giữ, tạm giam, hỗ trợ tư pháp và một số cơ quan trong khối tư pháp của thành phố.

Tăng hỗ trợ cho lực lượng làm việc trong môi trường áp lực, rủi ro cao

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố, lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đang đảm nhiệm công việc có tính chất đặc thù, thường xuyên làm việc trong môi trường khép kín, trực 24/24 giờ và chịu áp lực lớn khi quản lý số lượng đối tượng giam giữ cao. Cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng này còn phải đối mặt với nhiều nguy cơ về an toàn, sức khỏe và các tình huống phức tạp trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Một trong những căn cứ được nêu khi xây dựng chính sách là mức trợ cấp ngoài lương trước đây đã duy trì quá lâu, không còn tương xứng với yêu cầu công việc thực tế. Vì vậy, thành phố quyết định điều chỉnh mạnh mức hỗ trợ để phù hợp hơn với tính chất nhiệm vụ và mức độ rủi ro mà lực lượng này đang gánh vác.

Theo nghị quyết vừa được thông qua, cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự, tạm giữ, tạm giam và hỗ trợ tư pháp của Công an TP Hà Nội sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng.

Trong khi đó, công chức thuộc hệ thống Viện KSND hai cấp, TAND hai cấp và cơ quan thi hành án dân sự của Hà Nội được hưởng mức 3,5 triệu đồng/người/tháng. Nghị quyết cũng quy định trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều diện hỗ trợ thì chỉ được nhận mức cao nhất; kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán ngân sách thành phố giao cho các đơn vị liên quan.

Hà Nội đồng thời mở rộng hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ an ninh chính trị

HĐND TP Hà Nội đã thông qua thêm một nghị quyết khác về chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng công an, quân đội và các lực lượng phối hợp tham gia bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn.

Theo đó, mức bồi dưỡng 200.000 đồng/người/ngày được áp dụng cho cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng phối hợp không hưởng lương ngân sách khi tham gia làm nhiệm vụ trong các dịp lễ, Tết hoặc sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng.

Bên cạnh khoản bồi dưỡng theo ngày công, thành phố cũng bổ sung hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho nhiều lực lượng làm nhiệm vụ đặc thù.

Cụ thể, cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng an ninh của Công an TP Hà Nội được hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng; một số đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được hỗ trợ 4 triệu đồng/người/tháng; trong khi các lực lượng chuyên ngành, trinh sát, bảo vệ an ninh ở một số đơn vị và cấp cơ sở được hỗ trợ 2,5 triệu đồng/người/tháng. Nguyên tắc chi trả tiếp tục được áp dụng theo hướng mỗi người chỉ hưởng một mức cao nhất nếu cùng lúc thuộc nhiều diện hỗ trợ.

Việc ban hành đồng thời hai nghị quyết cho thấy Hà Nội đang đẩy mạnh chính sách hậu thuẫn đối với những lực lượng thường xuyên làm nhiệm vụ trong điều kiện áp lực lớn, góp phần ổn định đội ngũ, bảo đảm an ninh trật tự và nâng cao hiệu quả hoạt động của khối tư pháp trên địa bàn.

Theo Thái Hà

Thanh niên Việt

Thi hành khám xét khẩn cấp nhà Đoàn Văn Vương SN 1987

Đề xuất thêm 5 khoản thu nhập miễn thuế TNCN từ năm 2026, người dân cần biết rõ

Nam thanh niên tử vong trong công trình bệnh viện ở TP.HCM: Gia đình kể diễn biến trước khi xảy ra chuyện

15:17 , 31/03/2026
Công an TPHCM ra khuyến cáo mới nhất, người đi máy bay cần biết

14:59 , 31/03/2026
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét công tác tổ chức bộ máy, nhân sự

14:42 , 31/03/2026
Ông Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

14:29 , 31/03/2026

