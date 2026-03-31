Nam thanh niên tử vong trong công trình bệnh viện ở TP.HCM: Gia đình kể diễn biến trước khi xảy ra chuyện

Theo Lam Giang | 31-03-2026 - 15:17 PM | Xã hội

Nạn nhân trong vụ việc là anh N.V.H. (19 tuổi, quê ở An Giang).

Liên quan đến sự việc phát hiện nam thanh niên tử vong tại công trình dự án Bệnh viện 1.500 giường ở phường Chánh Hiệp (TP.HCM) gây xôn xao dư luận, Công an TP.HCM đã xác định được danh tính nạn nhân là anh N.V.H. (19 tuổi, quê ở An Giang), theo nguồn tin trên báo Dân trí.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu công an nhận định nạn nhân rơi từ trên tầng cao xuống. Gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự

Nam thanh niên tử vong trong công trình bệnh viện ở TP.HCM: Gia đình kể diễn biến trước khi xảy ra chuyện - Ảnh 1.

Công trình bệnh viện nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Người Lao Động)

Người thân của anh H. cho biết, nạn nhân đang làm công nhân cho một công ty cơ khí, sống cùng ba mẹ tại phòng trọ gần hiện trường. Tối ngày 29/3, sau khi ăn cơm xong, anh H. đi bộ ra ngoài rồi không quay về. Theo gia đình, thời gian qua, anh này không có biểu hiện bất thường.

Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Trước đó, báo Người Lao Động đưa tin, sáng ngày 30/3, công nhân làm việc tại công trình dự án Bệnh viện 1.500 giường phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới khu vực toà nhà nên đến kiểm tra thì phát hiện người này đã tử vong. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Theo Lam Giang

