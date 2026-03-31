Đề xuất thêm 5 khoản thu nhập miễn thuế TNCN từ năm 2026, người dân cần biết rõ

Bộ Tài chính hiện đang tiến hành lấy ý kiến rộng rãi cho dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025. Một trong những điểm sáng đáng chú ý và thu hút sự quan tâm nhất chính là việc cơ quan soạn thảo đã cụ thể hóa 21 nhóm thu nhập được miễn thuế. Đặc biệt, nhằm bắt kịp xu hướng phát triển chung, dự thảo đã chính thức bổ sung 5 khoản thu nhập hoàn toàn mới bắt đầu áp dụng từ năm 2026 nhằm tạo bệ phóng vững chắc cho lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nền kinh tế số.

Cụ thể, 05 khoản thu nhập miễn thuế mới gồm:

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

- Thu nhập từ quyền tác giả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ khi được thương mại hóa;

- Thu nhập của nhà đầu tư, chuyên gia, sáng lập viên trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo;

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công của nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao (miễn thuế 05 năm);

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công của nhân lực công nghệ cao thực hiện nghiên cứu, phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược (miễn thuế 05 năm).

Bên cạnh đó, các khoản thu nhập được miễn thuế khác dự kiến gồm:

1 - Thu nhập từ chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa các thành viên trong gia đình;

2 - Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất của cá nhân;

3 - Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất được Nhà nước giao;

4 - Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến;

5 - Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp;

6 - Thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ, lãi tiền gửi ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ;

7 - Thu nhập từ kiều hối;

8 - Tiền lương làm thêm giờ, làm ban đêm;

9 - Lương hưu và các khoản từ quỹ hưu trí;

10 - Thu nhập từ học bổng;

11 - Thu nhập từ bồi thường bảo hiểm, bồi thường nhà nước;

12 - Thu nhập từ hoạt động từ thiện, nhân đạo;

13 - Thu nhập từ viện trợ nước ngoài vì mục đích nhân đạo;

14 - Thu nhập của thuyền viên làm việc cho hãng tàu quốc tế;

15 - Thu nhập từ hoạt động khai thác thủy sản xa bờ;

16 - Thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu tín chỉ các-bon, trái phiếu xanh;