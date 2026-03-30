239 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Trong vòng một tuần, từ ngày 7 đến 13/3, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận và xử lý 239 trường hợp ô tô vi phạm lỗi lấn làn, đè vạch kẻ đường thông qua hình thức phạt nguội.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, vạch kẻ đường được xem là “luật giao thông bằng hình ảnh”, đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết và phân luồng phương tiện. Việc không tuân thủ các quy định này tiềm ẩn nguy cơ gây xung đột giao thông, thậm chí dẫn đến tai nạn dây chuyền.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định về làn đường, vạch kẻ đường để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Danh sách 239 trường hợp ô tô vi phạm lỗi lấn làn, đè vạch kẻ đường:

12A-106.07; 18A-747.20; 19A-752.34; 19C-085.95; 20A-451.96; 20A-694.97; 20H-033.02; 27H-3059; 29A-535.39; 29A-941.33; 29C-158.52; 29C-298.00; 29C-487.95; 29C-820.78; 29C-905.25; 29D-085.27; 29D-565.01; 29E-538.30; 29H-056.59; 29H-117.77; 29H-487.09; 29H-888.79; 29K-080.59; 29S-3775; 29U-1010; 29V-7687;

30A-067.50; 30A-573.38; 30A-599.41; 30A-963.65; 30A-980.61; 30E-144.39; 30E-847.05; 30F-323.20; 30F-340.77; 30F-477.58; 30F-593.23; 30F-688.96; 30F-926.43; 30G-027.23; 30G-040.83; 30G-332.14; 30H-037.89; 30H-097.90; 30H-727.08; 30H-982.75; 30K-106.48; 30K-209.75; 30K-237.20; 30K-320.91; 30L-270.53;

30L-572.52; 30L-753.14; 30L-856.56; 30M-271.85; 30M-464.15; 30M-546.60; 30T-5128; 30X-2856; 31F-6077; 34A-260.14; 35H-039.72; 36C-472.95; 36K-231.13; 37C-397.49; 47A-783.81; 50A-252.58; 63H-004.43; 88A-726.60; 88C-120.80; 88C-173.09; 89H-023.06; 89H-099.58; 98A-008.88; 98A-017.38; 99A-004.93; 99A-226.01;

99A-252.43; 99A-254.61; 99A-325.94; 99A-403.65; 99A-448.40; 99A-536.69; 99A-584.02; 99A-608.97; 99A-637.19; 99A-655.62; 99A-671.78; 99A-688.30; 99A-726.43; 99A-951.16; 99A-996.71; 99B-009.41; 99B-111.04; 99B-115.69; 99B-128.74; 99B-143.79; 99B-148.32; 99B-155.08; 99B-157.24; 99B-212.35; 99B-215.38;

99B-226.27; 99B-272.79; 99B-284.05; 99C-038.59; 99C-040.69; 99C-094.06; 99H-107.87; 99H-126.03.

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hoặc vạch kẻ đường sẽ bị xử phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Trường hợp chuyển làn không đúng nơi cho phép, không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn không đúng quy định (mỗi lần chỉ được chuyển sang một làn liền kề), mức phạt dao động từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.

Đáng chú ý, nếu hành vi chuyển làn sai quy định gây ra tai nạn giao thông, người vi phạm có thể bị xử phạt nặng từ 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực từ 1/1/2025:

- Người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18 - 20 triệu đồng (trước là 4-6 triệu đồng).

- Đối với người điều khiển môtô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 4-6 triệu đồng (trước là 800.000 - 1 triệu đồng).

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha > bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.