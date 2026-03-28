57 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, trong khoảng thời gian từ ngày 15/2 đến 20/2/2026, lực lượng chức năng đã ghi nhận và xử lý phạt nguội 44 trường hợp chủ xe máy vi phạm quy định khi tham gia giao thông. Đáng chú ý, bên cạnh các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm hay vượt đèn tín hiệu, một số trường hợp còn bị xử phạt do sử dụng ô khi điều khiển phương tiện.

Thời gian vi phạm Phương tiện Biển số Vị trí vi phạm Hành vi vi phạm 15/2/2026 14:52:51 Mô tô (Xe máy) 36B7-213.34 Tống Duy Tân - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông 16/2/2026 14:05:26 Mô tô (Xe máy) 36B3-919.90 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông 16/2/2026 14:15:30 Mô tô (Xe máy) 36H1-118.18 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông 16/2/2026 14:23:43 Mô tô (Xe máy) 3686-671.59 Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông 16/2/2026 14:29:18 Mô tô (Xe máy) 36AB-892.46 Ngã ba Càng Lễ Môn, Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông 16/2/2026 14:32:32 Mô tô (Xe máy) 36B7-213.34 Tống Duy Tân - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông: Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông 16/2/2026 14:34:50 Mô tô (Xe máy) 36B5-791.69 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông 16/2/2026 14:40:24 Mô tô (Xe máy) 36B8-633.01 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông 18/2/2026 07:48:23 Mô tô (Xe máy) 36AV-008.85 Ngã ba Càng Lễ Môn, Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông 19/2/2026 11:13 Mô tô (Xe máy) 36B8-905.85 Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông 19/2/2026 11:55 Mô tô (Xe máy) 36AC-729.65 Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông 19/2/2026 07:41 Mô tô (Xe máy) 36B1-736.60 Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Sử dụng ô (dù) 20/2/2026 15:58 Mô ô (Xe máy) 36AC-064.97 Tống Duy Tân - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông 18/2/2026 14:29 Mô tô (Xe máy) 36B6-206.08 Ngã 4 Hoàng Nghêu - Đường tránh Tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông 18/2/2026 14:36 Mô tô (Xe máy) 36B5-717.86 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông 18/2/2026 14:36 Mô tô (Xe máy) 36AC-569.50 Tống Duy Tân - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; Người được chở trên xe sử dụng ô 18/2/2026 14:37 Mô tô (Xe máy) 36F1-161.76 Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông 18/2/2026 14:43 Mô tô (Xe máy) 36AC-508.51 Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông 18/2/2026 15:29 Mô tô (Xe máy) 36AC-053.57 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đổi mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông 18/2/2026 15:30 Mô tô (Xe máy) 36H7-022.63 Ngã 4 Hoàng Nghêu - Đường tránh Tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông 18/2/2026 15:37 Mô tô (Xe máy) 36AC-629.52 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông 18-2-2026 15:41 Mô tô (Xe máy) 36B7-865.84 Tống Duy Tân - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông 18-2-2026 16:30 Mô tô (Xe máy) 36F5-024.79 Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe may khi tham gia giao thông 18/2/2026 11:27:26 Mô tô (Xe máy) 36C2-391.74 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Sử dụng ô (dù) 18/2/2026 11:43 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-577.87 Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Sử dụng ô (dù) 18/2/2026 11:52 Mô tô (Xe máy) 36B7-038.71 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông Sử dụng ô (dù) 18/2/2026 12:30:04 Mô tô (Xe máy) 36B6-203.37 Tống Duy Tân - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông 18/2/2026 13:02:37 Mô tô (Xe máy) 36AD-743.87 Tống Duy Tân - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông 18/2/2026 13:34:07 Mô tô (Xe máy) 36AD-484.41 Tống Duy Tân - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; Chở 02 người trên xe 18/2/2026 13:45:00 Mô tô (Xe máy) 36K3-012.08 Tống Duy Tân - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông 18/2/2026 14:08 Mô tô (Xe máy) 36B8-926.88 Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; Người được chở trên xe sử dụng ô 18/2/2026 14:12 Mô tô (Xe máy) 36AA-761.39 Tống Duy Tân - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông 18/2/2026 14:14 Mô tô (Xe máy) 36AC-611.48 Quang Trung - Hùng Vương, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông 18/2/2026 14:26 Mô tô (Xe máy) 36B4-454.64 Hạc Thành - Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông 18/2/2026 07:58:51 Mô tô (Xe máy) 36B2-397.41 Nguyễn Trãi - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông 18/2/2026 08:18:17 Mô tô (Xe máy) 36D1-625.37 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông 18/2/2026 08:34:44 Mô tô (Xe máy) 36C2-223.13 Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông 18/2/2026 09:17:55 Mô tô (Xe máy) 36AC-835.46 Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông 18/2/2026 09:32:02 Mô tô (Xe máy) 36BC-028.50 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông không chấp hành tín hiệu đèn giao thông 18/2/2026 09:48:45 Mô tô (Xe máy) 36AC-799.58 Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông 18/2/2026 09:58 Mô tô (Xe máy) 36AC-559.55 Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông giao thông 18/2/2026 11:07 Mô tô (Xe máy) 36B5-801.05 Võ Nguyên Giáp - Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông 18/2/2026 11:13:17 Mô tô (Xe máy) 36B7-499.37 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông 18/2/2026 11:17 Mô tô (Xe máy) 36B5-406.36 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô. xe máy khi tham gia giao thông

Trong khi đó, tại Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết, từ ngày 7/3 đến 13/3, thông qua hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng đã phát hiện 13 trường hợp xe máy vi phạm lỗi vượt đèn đỏ. Danh sách các phương tiện vi phạm bị xử phạt nguội được công bố như sau:

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực từ 1/1/2025:

- Người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18 - 20 triệu đồng (trước là 4-6 triệu đồng).

- Đối với người điều khiển môtô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 4-6 triệu đồng (trước là 800.000 - 1 triệu đồng).

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha > bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.