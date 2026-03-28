Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày mai (29/3), miền Bắc nhiều nơi xuất hiện mưa rào

Theo Duy Anh | 28-03-2026 - 19:31 PM | Xã hội

Theo dự báo, đêm nay và sáng mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, vùng núi có mưa rào trước khi bước vào đợt nắng nóng đầu tiên trong năm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 28/3 đến sáng 29/3, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Đến trưa mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa trong giai đoạn chuyển mùa tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các hiện tượng nguy hiểm kèm theo như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày mai, miền Bắc nhiều nơi xuất hiện mưa rào - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Tiền phong).

Đến kkhoảng ngày 30/3-2/4, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, cục bộ có nơi trên 38 độ.

Từ khoảng ngày 30-31/3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, cục bộ có nơi trên 36 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 28 và ngày 29/3

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ từ 23-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 17-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 19-35 độ.

Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên