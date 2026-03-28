Trước đó, vào chiều 27/3, Công an xã Đại Phước phát hiện một tụ điểm đánh bạc tại khu vực bãi đất trống ven sông, thuộc ấp Phước Lý, xã Đại Phước. Khu vực này có đặc điểm chỉ có một hướng ra vào, gây khó khăn nhất định cho công tác tiếp cận, kiểm tra, xử lý.

Với quyết tâm đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, Công an xã Đại Phước đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức bắt quả tang các đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức bài bửu, thắng thua bằng tiền.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 16 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều bộ bài đã và chưa qua sử dụng.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự về hành vi đánh bạc (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Kiên (sinh năm 1992); Lê Thị Kim Tuyến (sinh năm 1972); Ngô Văn Út (sinh năm 1989, ngụ xã Đại Phước); Phạm Ái Quốc (sinh năm 1974); Huỳnh Thị Thuận (sinh năm 1993); Nguyễn Thị Kim Chi (sinh năm 1985); Nguyễn Thanh Long (sinh năm 1970), đều ngụ xã Đại Phước và Nguyễn Thị Út Đẹt (sinh năm 1975, ngụ xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh).

Các đối tượng cùng tang vật đã được đưa về trụ sở Công an xã để lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi "Đánh bạc".

Việc kịp thời phát hiện, triệt phá tụ điểm đánh bạc tại khu vực ven sông tiếp tục thể hiện sự chủ động, kiên quyết của lực lượng Công an xã Đại Phước trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, góp phần răn đe, phòng ngừa vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định an ninh trật tự tại cơ sở.

Công an xã Đại Phước khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia cờ bạc dưới mọi hình thức; đồng thời tích cực phối hợp, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an trong công tác phòng, chống tội phạm.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.