Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 300 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Huỳnh Duy | 30-03-2026 - 08:48 AM | Xã hội

Những chủ xe máy, ô tô có trong danh sách dưới đây cần sớm kiểm tra thông tin để thực hiện nghĩa vụ nộp phạt nguội theo quy định.

Từ ngày 7/3 đến 13/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh ghi nhận hơn 300 trường hợp phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông và bị xử lý bằng hình thức phạt nguội.

Theo cơ quan chức năng, danh sách các phương tiện vi phạm đã được công bố, đồng thời đề nghị chủ xe chủ động liên hệ với Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh hoặc các đội CSGT phụ trách địa bàn để làm việc và chấp hành quyết định xử phạt theo quy định.

56 trường hợp xe ô tô vượt đèn đỏ

14A-619.51; 15C-356.32; 20B-096.94; 20B-226.58; 22A-152.31; 29A-138.28; 29A-431.93; 29H-434.21; 30A-802.91; 30E-711.14; 30F-023.57; 30M-731.36; 35B-013.11; 98A-045.69; 98A-052.99; 98A-069.86; 98A-092.27; 98A-151.68; 98A-326.92; 98A-404.51; 98A-475.50; 98A-492.02; 98A-498.40; 98A-505.12; 98A-573.08; 98A-584.65; 98A-634.20; 98A-710.10; 98A-756.00; 98A-811.26; 98A-859.01; 98A-859.57; 98A-926.46; 98B-066.03; 98B-130.41; 98B-144.23; 98C-230.69; 98C-232.73; 98C-259.32; 98C-259.39; 98H-009.38; 98H-037.76; 98M-000.96; 99A-083.91; 99A-171.11; 99A-336.82; 99A-526.26; 99A-987.90; 99A-994.43; 99B-140.24; 99B-177.67; 99B-182.91; 99B-183.30; 99B-330.33; 99H-126.63; 99LD-024.03.

239 trường hợp xe ô tô lấn làn, đè vạch kẻ đường

12A-106.07; 18A-747.20; 19A-752.34; 19C-085.95; 20A-451.96; 20A-694.97; 20H-033.02; 27H-3059; 29A-535.39; 29A-941.33; 29C-158.52; 29C-298.00; 29C-487.95; 29C-820.78; 29C-905.25; 29D-085.27; 29D-565.01; 29E-538.30; 29H-056.59; 29H-117.77; 29H-487.09; 29H-888.79; 29K-080.59; 29S-3775; 29U-1010; 29V-7687; 30A-067.50; 30A-573.38; 30A-599.41; 30A-963.65; 30A-980.61; 30E-144.39; 30E-847.05; 30F-323.20; 30F-340.77; 30F-477.58; 30F-593.23; 30F-688.96; 30F-926.43; 30G-027.23; 30G-040.83; 30G-332.14; 30H-037.89; 30H-097.90; 30H-727.08; 30H-982.75; 30K-106.48; 30K-209.75; 30K-237.20; 30K-320.91; 30L-270.53; 30L-572.52; 30L-753.14; 30L-856.56; 30M-271.85; 30M-464.15; 30M-546.60; 30T-5128; 30X-2856; 31F-6077; 34A-260.14; 35H-039.72; 36C-472.95; 36K-231.13; 37C-397.49; 47A-783.81; 50A-252.58; 63H-004.43; 88A-726.60; 88C-120.80; 88C-173.09; 89H-023.06; 89H-099.58; 98A-008.88; 98A-017.38; 99A-004.93; 99A-226.01; 99A-252.43; 99A-254.61; 99A-325.94; 99A-403.65; 99A-448.40; 99A-536.69; 99A-584.02; 99A-608.97; 99A-637.19; 99A-655.62; 99A-671.78; 99A-688.30; 99A-726.43; 99A-951.16; 99A-996.71; 99B-009.41; 99B-111.04; 99B-115.69; 99B-128.74; 99B-143.79; 99B-148.32; 99B-155.08; 99B-157.24; 99B-212.35; 99B-215.38; 99B-226.27; 99B-272.79; 99B-284.05; 99C-038.59; 99C-040.69; 99C-094.06; 99H-107.87; 99H-126.03.

37 trường hợp ô tô rẽ trái ở nơi có biển cấm

29A-341.97; 29A-815.35; 30A-129.50; 30A-193.45; 30A-975.15; 30F-085.66; 30H-013.04; 30H-936.09; 30K-594.50; 30K-728.68; 34A-260.14; 51K-093.34; 51P-700.07; 98A-088.31; 98A-374.99; 98A-418.85; 98A-508.85; 98A-525.45; 98A-538.38; 98A-626.90; 98A-630.63; 98A-644.01; 98A-652.91; 98A-673.93; 98A-857.63; 98A-924.55; 98A-951.07; 98C-338.89; 98D-012.65; 98G-000.87; 99A-074.55; 99A-632.55; 99B-214.83; 99H-098.64; 99H-099.44.

5 trường hợp xe ô tô dừng, đỗ dưới gầm cầu vượt

19A-421.96; 98A-698.14; 98A-879.05; 99A-115.55 (vi phạm 2 lần); 99A-385.47.

13 trường hợp mô tô (xe máy) vượt đèn đỏ

59Y1-421.50; 98B2-291.79; 98B2-806.46; 98K1-119.79; 98K1-296.75; 98L2-3338; 98L8-8570; 98M9-9782; 98MĐ1-083.77; 98MĐ1-123.19; 98MĐ5-109.97; 98Y3-8735; 99AA-985.32.

Phòng CSGT nhấn mạnh, các trường hợp cố tình chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ nộp phạt sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc tăng cường xử lý vi phạm qua hệ thống giám sát nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, góp phần đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực từ 1/1/2025:

- Người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18 - 20 triệu đồng (trước là 4-6 triệu đồng).

- Đối với người điều khiển môtô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 4-6 triệu đồng (trước là 800.000 - 1 triệu đồng).

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha > bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên